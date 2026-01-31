SKE48・近藤海琴、「前十字靭帯断裂」で一部活動休止へ 3月に手術予定 「すごく胸が痛く、申し訳ない」
SKE48は30日に公式サイトを更新。Team KIIの近藤海琴が「前十字靭帯断裂」という診断を受け、3月以降の活動を一部休止することを報告した。
【Xより】長文で想いをつづったKE48・近藤海琴
近藤について「この度、膝に痛みが出たため病院を受診したところ、『前十字靭帯断裂』という診断を受けました。治療には手術を伴いますことから、3月以降一部の活動をお休みさせていただく運びとなりました」と発表した。
「本人の希望もあり、体に負担の無い範囲でのお仕事に関しましては、引き続き活動を続けてまいります」とした。また近藤のコメントを公開した。
■近藤海琴コメント
この度右膝に痛みを感じ、病院を受診したところ、『前十字靭帯断裂』と診断されました。
手術は3月を予定しています。今すぐに手術は必要ないものですが、今後も活動を続ける上で手術が必要となり、この決断をしました。
手術に緊急性がないことや、日程の調整が難しかったため、怪我をしてから手術までに少し期間が空くことになりました。
昇格したばかりで、私の活動を楽しみにしてくださっていた皆さんのことを思うとすごく胸が痛く、申し訳ないです。
今はパフォーマンス以外のお仕事を全力で取り組みます。
もう一度、ステージに立てる日まで待っていていただけましたら嬉しいです。
近藤海琴
