【装蹄師・西内荘コラム】土曜京都7R、期待のシュネルアンジュ
寒い日が続きます。前回行った北海道も、帰りの飛行機が関空に着いてしまい、栗東に帰り着いたのが朝の4時でしたが、現在の北海道はもっと大変なことになっているようです。次に行くときまでには、この寒波が過ぎていることを願いたいですね。
以前、大雪を警戒してレンタカーを返し、札幌に電車で行ったことがあります。その時も今回と同じく、鉄道にバス、高速も止まって身動きできない状態になってしまいましたが、地下鉄やタクシーを拾って何とか帰って来たことを思い出します。次は作戦を練らないといけません。
今週も行けませんが、やっぱりこの季節は小倉で美味しいものを食べるに限りますよね。土曜、京都は7Rのシュネルアンジュに期待したいです。まだ成長途上ではありますが、少しずつしっかりしてきた感じがしました。
小倉は2Rトライアンドエラーに期待したい。気性的に粗削りな面はありますが、脚を持った感触は素軽く、走る馬の雰囲気があります。
日曜日は10Rスマートワイス、ユハンヌス。節分Sのスマートワイスは、気性も落ち着いてきましたし、血統的にもこれからですから期待しています。小倉11Rスマートアイは、近走成績はパッとしませんが、きっとこのレースがラストランになると思います。最後まで頑張って、良いお母さんになってほしいですね。
●1月31日（土）
・東京
7R ムーランオランジュ
・京都
6R ペイシャシス
7R シュネルアンジュ
12R ピエタンツァ
・小倉
2R トライアンドエラー
9R パールフロント
ペイシャヴァルツー
10R エルフストラック
ステラスプレンダー
●2月1日（日）
・東京
10R スマートワイス
ユハンヌス
・京都
4R ティエラレイナ
6R キンダープンシュ
7R ドラゴン
8R ルクスコスモス
・小倉
2R ヘクセンハウス
3R ペンテリコン
5R サチノブーケ
6R ゴールドアクセス
11R スマートアイ
以上が、装蹄から感じた好感触馬です。