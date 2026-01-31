【装蹄師・西内荘コラム】土曜京都7R、期待のシュネルアンジュ

寒い日が続きます。前回行った北海道も、帰りの飛行機が関空に着いてしまい、栗東に帰り着いたのが朝の4時でしたが、現在の北海道はもっと大変なことになっているようです。次に行くときまでには、この寒波が過ぎていることを願いたいですね。

以前、大雪を警戒してレンタカーを返し、札幌に電車で行ったことがあります。その時も今回と同じく、鉄道にバス、高速も止まって身動きできない状態になってしまいましたが、地下鉄やタクシーを拾って何とか帰って来たことを思い出します。次は作戦を練らないといけません。

今週も行けませんが、やっぱりこの季節は小倉で美味しいものを食べるに限りますよね。土曜、京都は7Rのシュネルアンジュに期待したいです。まだ成長途上ではありますが、少しずつしっかりしてきた感じがしました。

小倉は2Rトライアンドエラーに期待したい。気性的に粗削りな面はありますが、脚を持った感触は素軽く、走る馬の雰囲気があります。

【武豊日記】“切れ味”の良い走り

スマートアイはラストランの予定

日曜日は10Rスマートワイス、ユハンヌス。節分Sのスマートワイスは、気性も落ち着いてきましたし、血統的にもこれからですから期待しています。小倉11Rスマートアイは、近走成績はパッとしませんが、きっとこのレースがラストランになると思います。最後まで頑張って、良いお母さんになってほしいですね。

●1月31日（土）

・東京

7R ムーランオランジュ

・京都

6R ペイシャシス

7R シュネルアンジュ

12R ピエタンツァ

・小倉

2R トライアンドエラー

9R パールフロント

ペイシャヴァルツー

10R エルフストラック

ステラスプレンダー

●2月1日（日）

・東京

10R スマートワイス

ユハンヌス

・京都

4R ティエラレイナ

6R キンダープンシュ

7R ドラゴン

8R ルクスコスモス

・小倉

2R ヘクセンハウス

3R ペンテリコン

5R サチノブーケ

6R ゴールドアクセス

11R スマートアイ

以上が、装蹄から感じた好感触馬です。