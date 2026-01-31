1億5000万円の純金風呂も！ 都内からも気軽に行ける、温浴アミューズメントパーク

“ゆったり たっぷり の〜んびり♪”のCMソングでおなじみ、千葉県木更津市にある「龍宮城スパホテル三日月」。1961年に「勝浦ホテル三日月」として誕生、2000年に日帰り温浴施設として開業し、2016年に現在の形となった。

ユニークすぎる温泉とプールでリフレッシュ

「富士の湯」の外湯。絵巻物を思わせる美しい壁画に目を奪われる。

敷地内で自噴している、神経痛や疲労回復にいいとされる源泉天然温泉が人気で、バリエーション豊かなユニーク風呂を楽しむことができる。スパ棟にある女性用の大浴場「富士の湯」は、あまりの広さと奥行きに圧倒されること間違いなし。まず、「乙姫の湯」と名付けられた内湯は、石の灯籠や橋にどこか和の趣を感じる。大きな窓があり開放感も抜群！ 壁面から噴き出すジェット流が血行を促進する「うねりの湯」や、1億5000万円の純金風呂、ゆったりと入れる寝湯、ヒノキの香りがするお湯など多様なラインナップを前に、次はどれに入ろうか…と忙しい。また、外湯の「うみほたるの湯」や「ハーブ湯」は、東京湾を一望できる贅沢なロケーションにうっとり。昼は青い海、日が落ちた後は夜景に目を奪われ、思わず長湯になってしまうかも。

屋内プール「アクアパーク」は天気を気にせず遊べるところがポイント。流れるプールやウォータースライダーなどアトラクション要素も満載。

そして、温泉と並んで人気なのがオールシーズン入れる温浴プール。屋内ではウォータースライダーや、レーザーショーが楽しめ、屋外プールは、ヤシの木や太陽の光にテンションアップ。暖かい季節のような気持ち良さが味わえて、リフレッシュできるはず。ダイナミックな噴水ショーも開催！

「お祭りランド」のエントランスにはたくさんの提灯が飾られていて賑やか。

ほかにも、レストランやお土産処、ゲームセンター、縁日の遊びができる空間が詰まった「お祭りランド」があるなどアミューズメント要素も満載。ホテルはほとんどの部屋がオーシャンビューなので、海を眺めながらのんびりしたいというリラックス派にも、もってこい。

都内からも気軽に行ける距離にある嬉しい龍宮城。心身が疲れた時にぜひ行ってみよう。

information

龍宮城スパホテル三日月

千葉県木更津市北浜町1 TEL. 0438-41-8111 龍宮亭は2名1泊 \20,900〜。温泉とプールの日帰り利用は平日\2,000、土・日・祝日 \2,600。

アクセス：電車の場合、JR木更津駅から無料送迎バスで約15分。飛行機の場合、羽田空港、成田空港から高速バスに乗り、最寄りの木更津金田バスターミナルで下車。そこから無料送迎バスで約5分。東京、神奈川、千葉、関西方面から木更津金田バスターミナルまでは高速バスも利用可能。