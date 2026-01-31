ひめかプロデュースカラコンが話題♡毎日使えるHIMEMEマンスリー登場

令和を代表するキャバ嬢・ひめかさんが手がけるカラコンブランド【HIMEME】から、待望のマンスリータイプが登場します。毎日使いしやすいデザインと、続けやすい価格を両立した今回の新作は、瞳のおしゃれをもっと身近にしてくれる存在。特別な日だけでなく、日常メイクにも自然になじむ仕上がりで、理想の瞳を叶えたい女性にぴったりのラインナップです♡

毎日使いしやすい高コスマンスリー

今回マンスリータイプで登場するのは、ブランド内でも特に人気の「ImHIME（アイムヒメ）」と「WithHIME（ウィズヒメ）」の2色。どちらもWシャギーデザインを採用し、瞳を立体的にキラッと演出します。

1箱1枚入りで価格は750円（税込825円）。片目ずつ度数を選べるため、視力差がある方にも使いやすく、高いコストパフォーマンスが魅力です。

ImHIME＆WithHIMEの魅力

ImHIMEはDIA14.5mm、着色直径14.0mm。瞳をふんわり明るく魅せる王道ブラウンで、普段使いしやすいお姫様のような仕上がりに。

WithHIMEも同じくDIA14.5mm、着色直径14.0mmで、細フチデザインが目元を引き締め、上品なベージュカラーが瞳の色をより明るく強調します。なりたい印象に合わせて選べる2色展開です。

ノベルティ＆豊富な度数展開

マンスリー発売を記念し、TeAmo公式通販サイトでは「HIMEMEオリジナル名刺（全2種）」がもらえるノベルティキャンペーンを実施。

TeAmo公式通販サイトでHIMEMEワンデー2箱またはHIMEMEマンスリー両目分（1箱1枚入×2）購入ごとに、ランダムで1枚プレゼントされます。

※数量限定につき、なくなり次第終了となります。度数は±0.00から-10.00まで幅広く対応しています。

HIMEMEで毎日の瞳をアップデート

ひめかさんのこだわりが詰まったHIMEMEマンスリーは、デザイン性と実用性を両立した頼れるカラコン。手に取りやすい価格と使いやすさで、毎日のメイクに自然な華やかさをプラスしてくれます。

気分やシーンに合わせて瞳印象を変えたい方は、ぜひチェックしてみてください♪