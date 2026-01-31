大谷の愛犬・デコピンの活躍を描いた絵本が発売

ドジャース・大谷翔平投手の“新たな挑戦”が話題を集めている。ポプラ社は30日、大谷の愛犬・デコピンの活躍を描いた絵本「デコピンのとくべつないちにち」が2月20日に発売すると発表。気になるページの一部も初公開され、「心がぽかぽか温まります」などと多くの反響が寄せられている。

同書は大谷がマイケル・ブランク氏と共同で書き下ろした初の物語。絵はファニー・リム氏が担当し、デコピンの愛くるしい多彩な表情を楽しめる。物語の舞台は開幕戦の始球式。家に忘れてしまったお気に入りの“ラッキーボール”を球場まで届けようと奮闘するデコピンの姿が描かれている。

今回の発表では、ページの一部も初公開。お披露目となった作品に、SNSには「愛くるしい」「可愛い！」「今度は絵本に挑戦とは」「もちろん読みます」など、ファンの期待の声が並んだ。

絵本の価格は1980円。大谷とデコピンは同書による収益をすべて慈善団体に寄付する意向を示しており、ポプラ社もこれに賛同。売り上げの一部を動物保護団体に寄付することが決まっている。

野球だけでなく、社会貢献にも力を注ぐ姿勢にファンは感激。「寄付というのが素晴らしい」「そこまでしちゃうの？」「なかなか出来る事じゃない」「これほど米国人から愛されてる日本人はいない」といった称賛の声も数多く寄せられていた。（Full-Count編集部）