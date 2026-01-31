近藤健介が明かしたWBC注目の選手

ソフトバンクの近藤健介外野手が、元日本ハムの杉谷拳士氏のYouTubeチャンネル「熱スギヤch」に出演。日本代表に選ばれた近藤は、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を見据え、対戦を熱望する選手やドジャース・大谷翔平投手に対する“複雑な思い”を明かした。

杉谷氏からWBCで対戦してみたい投手を聞かれた近藤は「やっぱりポール・スキーンズじゃないですかね。あと左のスクーバル」と回答。パイレーツの怪物右腕とタイガースのサイ・ヤング賞左腕を挙げた。杉谷氏が「スキーンズは飛び抜けてすごいよね」と返すと、「（打席に）立ってみたい、どんな感覚なのか」と目を輝かせた。

野手ではヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手に言及。「軌道だったり練習方法だったり、ボールに対してのアプローチっていうところは勉強になる」と、パワーだけでなく技術面や普段の練習メニューに関心を持っていることを明かした。杉谷氏は試合前の打撃練習で“誰が1番飛ばすか”が気になっていたと話すと、近藤は「そんなんもう興味ないっすよ」と苦笑いした。

その理由について近藤は「翔平より飛ばす人がいるんだと思いたくないですもん。翔平が1番すごいんだと思っていたいです」と本音を吐露。「翔平よりすごいっていう衝撃を受けたくないです」と再度強調し、かつてのチームメートであり、世界一の選手となった大谷が“最強”であると信じたいファン心理ものぞかせていた。（Full-Count編集部）