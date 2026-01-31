山崎実業“タワー＆リンシリーズ”に新作登場！ 電気プレート下を有効活用できるラックなど3点
インテリア雑貨メーカーの山崎実業は、人気の「タワーシリーズ」を含む新商品を、楽天市場、Amazon、Yahoo！ショッピングで販売中だ。
【写真】八角盛り塩を美しく作れる専用スプーンも！ 新商品3点一覧
■“リン”シリーズの新作も
今回発売されたのは、無駄を省いたシンプルな設計と機能性で人気の「タワーシリーズ」と、木目を加えたモダンなテイストが特徴の「リンシリーズ」から登場した新商品3点。
「下が使える電気プレートラック タワー」は、食卓に置ききれない具材を電気プレート下に収納でき、テーブル上をスッキリ広々と使える便利なラック。使わない時はサッと折り畳んで収納できるデザイン性も魅力のアイテムだ。
また、邪気を払い、良い運気を引き寄せる八角盛り塩を専用スプーンで美しく仕上げられる専用スプーンや、150組（300枚）までのソフトパックティッシュに対応可能な、木の蓋付きのティッシュケースも用意。
シンプルなデザインでありながら、生活の質が上がる、便利なラインナップがそろった。
