モデルでタレントのアンミカ（53）が31日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。

「本テレビ (全国)【突破ファイル】〜空港税関アンミカvs密輸ピアニスト！に出演でしたよ」と報告。番組で着用した制服姿をアップした。

「オクトパス木村昴とアンミカの熱血タッグが密輸犯を取り締まる『突破国税局』では、田中美久ちゃんもご一緒しましたよ 小さくて可愛くて、先輩監視官として、新人税関職員の話を沢山聞きました」と紹介。元HKT48・田中美久との2ショットを披露。

「このシリーズの撮影をするたびに、きめ細やかな取り締まりに尽力する皆さんへの敬意を持ちます。このシリーズを撮影するまでは、カバンを開けられると、内心【あぁ。。面倒だなぁ。。】と思っていたけど、今では【ここまで厳しいからこそ、守られるのだな。。】という感謝の気持ちになります。これからも、ポジティブのおまじないをしながら、熱血タッグで厳しく取り締まります」とつづった。

ファンからは「最高です」「アンミカさんの婦警さん好きです」「お似合いです」「制服バッチリ決まっていてカッコいいですね」「カッコよすぎて録画しちゃいます」「ミカさんの婦警さんユニフォームがカッコいい」「美人すぎます！！」などのコメントが寄せられた。