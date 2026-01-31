比較的落ち着いた動き、イールドカーブはややスティープ化＝米国債概況



米10年債利回りはロンドン市場で一時上昇する場面が見られ、4.2773％と今週最も高い水準を付けた。その後4.23％台まで低下するなど、動きは落ち着いた。昨日の4.221％台には届かず、比較的落ち着いた動き。２年債利回りは低下、３０年債利回りの上昇は１０年債よりも大きく、イールドカーブはややスティープ化している。



米国債利回り

2年債 3.522（-0.037）

10年債 4.239（+0.008）

30年債 4.875（+0.022）

期待インフレ率 2.343（+0.003）

※期待インフレ率は10年債で算出



各国10年債

ドイツ 2.843（+0.003）

英 国 4.522（+0.011）

カナダ 3.417（+0.002）

豪 州 4.806（-0.029）

日 本 2.243（-0.009）

