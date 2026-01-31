比較的落ち着いた動き、イールドカーブはややスティープ化＝米国債概況

米10年債利回りはロンドン市場で一時上昇する場面が見られ、4.2773％と今週最も高い水準を付けた。その後4.23％台まで低下するなど、動きは落ち着いた。昨日の4.221％台には届かず、比較的落ち着いた動き。２年債利回りは低下、３０年債利回りの上昇は１０年債よりも大きく、イールドカーブはややスティープ化している。

米国債利回り
2年債　 　3.522（-0.037）
10年債　 　4.239（+0.008）
30年債　 　4.875（+0.022）
期待インフレ率　 　2.343（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.843（+0.003）
英　国　　4.522（+0.011）
カナダ　　3.417（+0.002）
豪　州　　4.806（-0.029）
日　本　　2.243（-0.009）