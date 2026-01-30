「スック」が新処方でツヤをアップデートしたリキッドファンデを発売

「スック（SUQQU）」が、新処方でこれまでとは異なるツヤを表現するファンデーション「ザ リクイド ファンデーション e」（全12色、各30mL 各1万1000円）を2月6日に発売する。

同商品は、4年前に発売したザ リクイド ファンデーションをベースに、ツヤを生み出す高輝度オイルを増量。オイルゲル化剤がオイルを抱え込むことで上すべりを防ぎ、均一でなめらかな仕上がりを実現した。また、従来は粉体であったピグメントを液状化するフルイド ピグメント技術を採用。カバー力を保ちながら、ヨレやくずれ、テカリを抑え、美しい仕上がりを長時間持続させる設計とした。

カラーラインナップはこれまでの一部を見直し、赤みを抑える、白みに寄せるといった調整を施し、肌の色そのものが自然に伸び広がるような展開にアップデート。加えて、複合成分TLFe（保湿）を配合し、みずみずしくしっとりとした肌へ導く。

紫外線防止効果は、020/105/110/115/125/205/210/220はSPF20・PA+++、130はSPF25・PA++、025/030/035はSPF25・PA+++を備える。