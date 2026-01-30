「シロ（SHIRO）」が、毎年春限定で発売してきたフレグランスシリーズ「さくら219」をリニューアルし、新たに「さくら」として数量限定で発売する。2月12日から会員向けの先行予約の受付を開始し、19日から公式オンラインストアと全国の直営店舗でも取り扱う。

同シリーズは2011年に誕生し、今年で15周年を迎える。受験生に向け、「さくら、咲きますように」という願いを込めて生まれたこの香りは、春の新生活を応援する象徴的な存在として長年親しまれてきた。

今回のリニューアルでは、現代の香りに対する嗜好や感性の変化を踏まえ、従来よりも華やかで力強く、フレッシュな印象へとアップデート。シトラスを含む明るいフルーツが弾けるトップノートから、さくら、ジャスミン、スズランが咲き誇るミドルノートへと移ろい、ラストはムスクやアンバーがやさしく全体を包み込む。満開の桜を思わせる、生命力あふれる香りに仕上げている。

ラインナップは計4アイテム。香りが長時間持続する「さくら オードパルファン 2026」（40mL 4510円）、アロエ配合でこっくりとしたテクスチャーの「さくら ハンド美容液 2026」（55g 3630円）、オードパルファンよりも軽やかに香る「さくら ボディミスト 2026」（100mL 2200円）、華やかな桜の香りを空間に広げる「さくら フレグランスディフューザー 2026」（180mL 4840円）を揃える。

パッケージには、見るだけで前向きな気持ちになれるヴィヴィッドなピンク色を採用。すべての商品に、シリーズ誕生当初から変わらない「さくら、咲く」の応援メッセージを刻んだ。

