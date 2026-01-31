ラ・リーガ 25/26の第22節 エスパニョールとアラベスの試合が、1月31日05:00にステージ・フロント・スタジアムにて行われた。

エスパニョールはキケ（FW）、ロベルト・フェルナンデス（FW）、ラモン・テラツ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアラベスはルーカス・ボイエ（FW）、トニ・マルティネス（FW）、カルレス・アレーニャ（MF）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。エスパニョールのカルロス・ロメロ（DF）のアシストからロベルト・フェルナンデス（FW）がヘディングシュートを決めてエスパニョールが先制。

しかし、27分アラベスが同点に追いつく。アントニオ・ブランコ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

アラベスは後半の頭から選手交代。カルロス・ベナビデス（MF）からファクンド・ガルセス（DF）に交代した。

57分、エスパニョールは同時に2人を交代。ラモン・テラツ（MF）、ホフレ・カレーラス（FW）に代わりティリス・ドーラン（MF）、ペレ・ミジャ（MF）がピッチに入る。

61分、アラベスは同時に2人を交代。カレベ（MF）、ビクトル・パラダ（DF）に代わりアンデル・ゲバラ（MF）、ユセフ・レケディム（DF）がピッチに入る。

71分アラベスが逆転。トニ・マルティネス（FW）のアシストからルーカス・ボイエ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。アラベスが1-2で勝利した。

なお、アラベスは40分にビクトル・パラダ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-31 07:10:11 更新