◇第98回選抜高等学校野球大会(3月19日〜31日、甲子園球場)

第98回選抜高校野球大会の選考委員会が30日に行われ、21世紀枠2校含む出場32校が決まりました。

九州は昨年11月の明治神宮大会で福岡の九州国際大付が優勝したため「明治神宮枠」を1枠得て全5枠が選出。それにより夏の甲子園で初優勝を果たした沖縄尚学が選考の結果選ばれることになりました。

21世紀枠では長崎の長崎西と高知の高知農が選出されました。長崎西はスーパーサイエンス校の1つであり、実際の練習に生かしています。マネージャーも自作アプリを用いて対戦相手の記録をとるなど創意工夫を行っています。タイムパフォーマンスの向上などは他校の参考となる動きとなっています。高知農は創部わずか4年で1度廃部となりましたが。52年ぶりとなる1999年に復帰、しかし連合チームによる大会出場や農業実習などで部員不足に悩むなど困難な道のりがありましたが、指導者が中学を回ったり、部員は地域の子供たちと交流をし部員獲得に尽力していました。

選抜高校野球大会は、今年から指名打者制度（DH制）ができるため、また新たな形に生まれ変わります。3月6日に組み合わせ抽選会が行われ、3月19日に阪神甲子園球場で開幕。紫紺の優勝旗を目指し、13日間にわたる高校生たちの熱い戦いが行われます。

▽以下、第98回選抜高校野球大会出場校

【北海道】(1枠)

北照（北海道）13年ぶり6回目

【東北】(3校)

花巻東（岩手）2年連続6回目

八戸学院光星（青森）2年ぶり12回目

東北（宮城）3年ぶり21回目

【関東・東京】(6校)

山梨学院（山梨）5年連続9回目

花咲徳栄（埼玉）6年ぶり6回目

専大松戸（千葉）3年ぶり3回目

佐野日大（栃木）12年ぶり5回目

横浜（神奈川）2年連続18回目

帝京（東京）16年ぶり15回目

【東海】(3校)

中京大中京（愛知）5年ぶり33回目

三重（三重）8年ぶり14回目

大垣日大（岐阜）2年連続7回目

【北信越】(2校)

帝京長岡（新潟）初出場

日本文理（新潟）12年ぶり6回目

【近畿】(6校)

神戸国際大付（兵庫）5年ぶり6回目

智弁学園（奈良）5年ぶり15回目

大阪桐蔭（大阪）2年ぶり16回目

滋賀学園（滋賀）2年連続4回目

近江（滋賀）2年ぶり8回目

東洋大姫路（兵庫）2年連続10回目

【中国】(2校)

崇徳（広島）33年ぶり4回目

高川学園（山口）42年ぶり2回目

【四国】(2校)

英明（香川）3年ぶり4回目

阿南光（徳島）2年ぶり3回目

【九州】(5校)

九州国際大付（福岡）4年ぶり4回目

長崎日大（長崎）3年ぶり5回目

神村学園（鹿児島）2年ぶり7回目

熊本工（熊本）9年ぶり22回目

沖縄尚学（沖縄）2年連続9回目

【21世紀枠】(2校)長崎西（長崎）75年ぶり2回目高知農（高知）初出場