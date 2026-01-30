ビー・エム・ダブリュー株式会社は、プレミアム・コンパクトSUV「MINI Countryman D」をベースにした特別仕様車「MINI Countryman Shadow Edition（シャドー・エディション）」の販売を全国のMINI正規ディーラーにて開始した。

同モデルは、エクステリア・インテリアともにブラックとグレーのダークトーンで統一され、JCW TRIMや各種先進運転支援機能を装備。スポーティかつシックな佇まいと実用性を両立した限定モデルとなる。価格は598万円（税込）で、納車は2026年2月以降を予定している。

MINI COUNTRYMAN SHADOW EDITION誕生

エクステリアおよびインテリアともにブラックとグレーのダーク・カラーで統一

JCW TRIMを装備

ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長: 長谷川正敏）は、プレミアム・コンパクトSUV「MINI Countryman（ミニ・カントリーマン）」をベースにした「MINI Countryman Shadow Edition（シャドー・エディション）」を全国のMINI正規ディーラーにおいて、本日より販売を開始する。納車は、本年2月以降を予定している。

英国のプレミアム・ブランドMINIにラインアップされるMINI Countrymanは、日本においてはMINI Crossoverの呼称により、2011年にMINIの4番目のモデルとして、MINI初のプレミアム・コンパクトSUVモデルとして誕生した。誕生するや否や、多くのMINIファンにより親しまれ、2017年には二代目に進化した。2023年に登場した三代目となる新型MINI Countrymanは、従来の呼称であるMINI Crossoverから革新的なデザインと機能を備え生まれ変わったモデルである。

MINI Countryman Shadow Editionは、MINI Countrymanのラインアップにおいて最も人気の高いクリーン・ディーゼル・エンジン搭載のMINI Countryman Dをベースに、スポーティなJCW TRIMを装備したモデルである。エクステリアおよびインテリアをブラックとグレーのダーク・カラーで統一し、「あなたの個性を光らせる、SUV.」をコンセプトに、都会的でシックな印象のモデルとなっている

MINI Countryman Shadow Edition メーカー希望小売価格（消費税込）

モデル 希望小売価格 MINI Countryman D Shadow Edition \ 5,980,000

上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格となります。また、自動車リサイクル法に基づく、リサイクル料金が別途必要となります。メーカー希望小売価格は参考価格となります。価格は各MINI正規ディーラーが独自に定めておりますので、詳しくは各MINI正規ディーラーまで、お問い合わせください。 右ハンドル仕様

最高出力110kW、最大トルク360Nmを発揮する2L直列4気筒MINIツインパワー・ターボ・ディーゼル・エンジンおよびスポーツ・オートマチック・トランスミッション（パドル・シフト付7速DCT）を搭載し、エクステリアはブラック・スポーツ・ストライプを装備したレジェンド・グレーのボディー・カラーとブラック・ルーフのコンビネーションが、JCWトリムの力強い外観と相まって、スポーティかつシックな印象を醸成している。また、ユニオン・ジャックをモチーフとしたヘリテージ・ミラー・キャップを装備することで、MINIらしさを表現している。インテリアは、べスキン・ブラック・シートを採用し、ダッシュボードやドア・トリムもすべてブラックで統一し、インテリア全体を落ち着いたプレミアムな空間としている。

機能面では、ラインアップされている全てのMINI Countrymanと同様に、高速道路*1での渋滞時（時速60km以下）において、ドライバーが絶えず前方に注意するとともに、周囲の道路交通や車両の状況に応じて直ちにハンドルを確実に操作することができる状態にある限りにおいて、一定の条件下にて、ステアリングから手を離しての走行が可能*2となる「ドライバーの運転負荷を軽減し安全に寄与する運転支援システム『ハンズ・オフ機能付き渋滞運転支援機能』」を装備している。

また、高性能カメラ&レーダー､および、高性能プロセッサーによる高い解析能力によって、より精度と正確性が向上した、最先端の先進安全機能「ドライビング・アシスト・プロフェッショナル」*3や「パーキング・アシスト」*4を装備している。

*1: 高速自動車国道法に定める高速自動車国道、及び指定都市高速道路に分類される道路が対象。

*2: SAE International（Society of Automotive Engineers）が定めるレベル2の段階であり、自動運転ではなく、前方注視が必要となるなど、ある一定の条件が必要。

*3: アクティブ・クルーズ・コントロール（ストップ&ゴー機能付）、レーン・チェンジ・ウォーニング（車線変更警告システム）およびレーン・ディパーチャー・ウォーニング（車線逸脱警告システム）、衝突回避・被害軽減ブレーキ（事故回避ステアリング付）、クロス・トラフィック・ウォーニング、ペダル踏み間違い急発進抑制機能が含まれます。

*4: 鮮明な画像により車両の周りの状況が確認できるサラウンド・ビュー機能、並列および縦列駐車を容易にするパーキング・アシスト機能に加え、車両が時速35km以下で直前に前進したルートを最大50mまでを記憶し、その同じルートをバックで正確に戻ることが可能なリバース・アシスト機能が含まれます。

MINI Countryman Shadow Edition商品情報ウェブサイト

https://www.mini.jp/ja_JP/home/mini-countryman-shadow-edition.html

MINI Countryman Shadow Editionの主な装備内容

■ ボディー・カラー: レジェンド・グレー

■ ブラック・ルーフ

■ ヘリテージ・ミラー・キャップ（アクセサリー）

■ JCW TRIM*

・べスキン・シート ブラック

・ブラック・ダッシュボード

・JCWスポーツ・シート

・ヘッドライナー・アンスラサイト

・JCWスポーツ・ステアリング・ホイール

・スポーツ・オートマチック・トランスミッション（パドル・シフト付7速DCT）

・19インチJCWランウェイ・スポーク・ブラック

・JCWスポーツ・ブレーキ

・アダプティブ・サスペンション

・ブラック・スポーツ・ストライプ（ボンネット・ストライプ）

■ プライバシー・ガラス（リア・ガラス）

■ アクティブ・シート（運転席）

■ 電動フロント・シート（運転席メモリー機能付）

*: 本年7月以降に生産されるMINI Countryman Dにも設定可能となる予定です。

リリース提供元：ビー・エム・ダブリュー株式会社