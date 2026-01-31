町田の新助っ人FWテテ・イェンギに脚光

スコットランド1部リヴィングストンFCから町田ゼルビアに期限付き移籍加入したオーストラリア人FWテテ・イェンギがチームの全体練習に合流した。

身長197センチの長身はその存在だけで強烈なインパクトを与えている。

母国のニューカッスル・ジェッツFCなどでプレーした後、イングランドのイプスウィッチ・タウンFCへ移籍。その後はフィンランドやイングランドの複数クラブ、スコットランドのリヴィングストンFCと欧州各国でキャリアを積んできた。1月29日に兄のFWイェンギ・クシニ・ボジャもセレッソ大阪への期限付き移籍が決まり、兄弟でのJリーグ参戦となる。

町田の公式Xは「本日より全体練習に合流」とイェンギがトレーニング写真を公開。「早速仲良くなっていました」とチームメートとの2ショットや談笑する様子が明らかとなった。身長174センチのMFバスケス・バイロンと並ぶと頭一つ分大きく、197センチの長身がより一層際立っていた。

クラブ公式Youtubeチャンネルでは動画も公開され、ファンもすぐに反応。「デカすぎんだろ…」「でかあああ」「頼もしすぎ」「セフンとデュークとか違うタイプっぽい！」「デカい！「雰囲気ヴォルテマーデっぽい」「活躍楽しみ〜」と期待が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）