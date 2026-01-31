「天才ですか？」100均ダイソーのグッズを使った“どこでもマグネット収納”が話題 キッチン・洗面台・トイレをすっきり
100円ショップ・ダイソーの商品を用いて「どこでもマグネット収納」を作ったライフハック術がTikTokに投稿され、動画再生85万回以上、2万8000「いいね！」が付く人気となっている（30日午後5時時点）。
【写真一覧】ダイソーのグッズを使った「楽々マグネット収納」の作り方
投稿したのは、日々の暮らしに役立つモノを発信している、ぴぴさん（@pipi_life__）。「磁石がつかないから…って収納を諦めていた場所、全部使えるようになった。やったことはシンプルでマステを貼って→スチールタイルを貼るだけ」とマスキングテープを有効活用した方法を披露した。
動画では、まず「キッチン編」として、シンク下の引き出しにマスキングテープを貼り、その上にスチールタイルを貼って、クリップや輪ゴム、布巾、スポンジなどのストックを収納。ダイソーで売られている「磁石がくっつくスチールタイル」「マグネットボックス」などを使って「これで『磁石のつかない場所』が『マグネット収納』に変わる」と紹介している。
また、キッチンの引き出しには、「タオルバー」を用いてゴミ袋を取り出しやすくセットするなどの“便利テクニック”も披露した。
「洗面台編」では、洗面台の扉に使い捨てのビニール手袋ホルダー、お掃除ブラシを収納。「トイレ編」では、トイレの扉にお掃除シート、ビニール手袋ホルダー、トイレスタンプなどを貼り付ける方法を紹介している。
この投稿にユーザーからは「おー なんて羨ましい 是非参考にさせてください」「見ていて気持ちいい〜手袋ホルダー一目惚れ」「天才ですか？」「早速買いにいかなきゃ」「これ超便利!!」などの称賛の声が集まっていた。
【写真一覧】ダイソーのグッズを使った「楽々マグネット収納」の作り方
投稿したのは、日々の暮らしに役立つモノを発信している、ぴぴさん（@pipi_life__）。「磁石がつかないから…って収納を諦めていた場所、全部使えるようになった。やったことはシンプルでマステを貼って→スチールタイルを貼るだけ」とマスキングテープを有効活用した方法を披露した。
また、キッチンの引き出しには、「タオルバー」を用いてゴミ袋を取り出しやすくセットするなどの“便利テクニック”も披露した。
「洗面台編」では、洗面台の扉に使い捨てのビニール手袋ホルダー、お掃除ブラシを収納。「トイレ編」では、トイレの扉にお掃除シート、ビニール手袋ホルダー、トイレスタンプなどを貼り付ける方法を紹介している。
この投稿にユーザーからは「おー なんて羨ましい 是非参考にさせてください」「見ていて気持ちいい〜手袋ホルダー一目惚れ」「天才ですか？」「早速買いにいかなきゃ」「これ超便利!!」などの称賛の声が集まっていた。