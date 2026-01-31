櫻井翔、BSフジ初冠番組の第2弾が決定 鎌倉と逗子の“特別な午前”を満喫
5人組グループ・嵐の櫻井翔が出演するBSフジ初冠番組『櫻井翔の幸せごぜん〜NICE MORNING LIFE〜』第2弾が、2月22日午後9時から放送される。櫻井が少し早起きして、日常から少し離れた“午前の時間”を満喫する同番組。第2弾は東京を抜け出し、“鎌倉と逗子”へと向かう。
【写真】朝焼けがキレイ…早朝ハイキングに挑戦した櫻井翔
観光地として知られる街で出会うのは、にぎわいの前に訪れる、静かな朝だ。旅は、披露山公園の展望台から始まる。輝く朝日ときらめく海を一望したその先に待っていたのは、思いがけない動物たちとの出会い。愛らしい姿に、自然と笑みがこぼれる。
澄んだ空気の中で挑戦するのは、早朝ハイキング。都心とはまるで違う自然を肌で感じながら、心地よく山を下っていく。身体を動かした後に訪れたのは、“竹寺”として名高い報国寺。季節や天気、時間帯によって表情を変える圧巻の竹林を歩き、茶席でいただく温かい抹茶に、ホッと一息つく。
続いて足を運んだ鎌倉市農協連即売所には、鎌倉の四季を感じさせる旬の野菜や、個性豊かな食品、個人店がずらり。心弾む店内をめぐり、焼きたてパンのモーニングセットで小腹を満たす。
さらに、逗子海岸へと続く路地裏にたたずむシネマカフェへ。古民家をリノベーションしたカルチャー発信基地で、館主とシネマカフェオープンにまつわる話を交わし、そこに息づく地元愛にふれる。
旅の締めくくりは、逗子葉山常備菜研究所「お結び処」。温もりに満ちた店内では、おむすびを悩む時間すらも楽しい。逗子海岸の穏やかな波音に包まれながら、幸せがたくさん詰まった小さな冒険を振り返る。早起きして、誰かに話したくなる。そんな“特別な朝”を、櫻井が体験。鎌倉と逗子で過ごす、午前だけの小さな冒険ドキュメンタリーとなる。
なお、昨年8月の第1回『櫻井翔の幸せごぜん〜NICE MORNING LIFE〜』が2月21日深夜1時よりアンコール放送されることも決定した。
