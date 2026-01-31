¤É¤¦¤·¤¿¤éÆüËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¶¶¤òµß¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä¤¸¤Ä¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¡×
¤É¤¦¤·¤¿¤éÃÏ°è¤Î¶¶¤ò¼é¤ì¤ë¤«
2012Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿ºû»Ò¥È¥ó¥Í¥ëÅ·°æÈÄÊøÍî»ö¸Î¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¹ñ¤Ï°ìµ¤¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢2013Ç¯2·î¤ËÆ»Ï©¤Ë´Ø¤¹¤ëÁíÅÀ¸¡¤Î¼Â»Ü¤ò»Ø¼¨¤·¡¢2013Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥éÄ¹¼÷Ì¿²½´ðËÜ·×²è¤¬¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2014Ç¯6·î¤ËÆ»Ï©¶¶Äê´üÅÀ¸¡Í×ÎÎ¤òºöÄê¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´ÉÍý¼Ô¤Ë5Ç¯¤Ë1²ó¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¶¶¤Î¶áÀÜÌÜ»ëÅÀ¸¡¤òµÁÌ³²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÅÀ¸¡¤Ê¤É¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Î¶¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¶áÀÜÌÜ»ë¤Ë¤è¤ëÄê´üÅÀ¸¡¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¸¡Í×ÎÎ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡ÖÄê´üÅÀ¸¡¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü¾ïÅª¤Ê»ÜÀß¤Î¾õÂÖ¤ÎÇÄ°®¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¶¤Ë¡¢¶¶ÎÂ¤Î´ÉÍý¼Ô¤äÅÀ¸¡¤Ë·È¤ï¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç¤Ï¥Ï¥Á¤ÎÁã¤ò¤Ä¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤ËÌó73Ëü¶¶¤¢¤ëÆ»Ï©¶¶¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢5Ç¯°ÊÆâ¤ËÄê´üÅÀ¸¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿Í¤â¶â¤âÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¼ê°ìÇÕ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡ÖÄê´üÅÀ¸¡¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü¾ïÅª¤Ê»ÜÀß¤Î¾õÂÖ¤ÎÇÄ°®¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÃÏ°è¤Î¶¶¤ò´Ê°×¤Ë¤·¤Æ³Î¼Â¤Ë¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò»×°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¶¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¿å¤ÎºîÍÑ¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎô²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Í½»»¤ò¤«¤±¤º¤Ë¶¶¤ÎÎô²½¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¿å¤Î±Æ¶Á¤ò¶ËÎÏËÉ¤°¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î»õËá¤¤ËÁêÅö¤¹¤ëÍ½ËÉ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÇÓ¿åËñ¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡¢¶¶¤Î¾å¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÅÚº½¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡¢¶¶¤Î¼ê¤¹¤ê¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÍó´³¤òÅÉÁõ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ì¤Ð½»Ì±¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÒ³²»þ¤ò´Þ¤á¡¢ÉáÃÊ»È¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¶¤Ë°Û¾ï¤ò´¶¤¸¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÌò¾ì¤Ë¶ÛµÞÄÌÊó¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢½»Ì±¤¬¶¶¤Î´Ê°×¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶¶¤Ï³Î¼Â¤ËÄ¹»ý¤Á¤·¤Þ¤¹¤·¡¢½»Ì±¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµ´Ø¿´¤ò´Ø¿´¡¢¤½¤·¤Æ°¦Ãå¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê³èÆ°¤òÁ´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¡¢Ê¿ÅÄÂ¼¤Ç»Ï¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Âç³Ø1Ç¯À¸¤Ç²Ý³°¹ÖºÂ¤Ë»²²Ã¤·¤¿3¿ÍÁÈ¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¶¶¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÀõÌîÏÂ¹áÆà¤µ¤ó¤¬¡¢4Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ê»ä¤Î¸¦µæ¼¼¤ÎÂ´¶È¸¦µæÀ¸¤È¤·¤ÆÇÛÂ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÀõÌî¤µ¤ó¤ËÂ´¶È¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆü¾ïÅª¤Ê¶¶¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òºî¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¤Î¤¿¤á¤Î´Ê°×¶¶ÎÂÅÀ¸¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È
¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï»³¸ý¸©¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¹½Â¤Êª¤ÎÉÊ¼Á³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òÍÑ¤¤¡¢¶¶¤Î´Ê°×¤ÊÅÀ¸¡¤òÃÏ°è½»Ì±¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¶¶¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡ÉáÃÊ»È¤¤´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Î¶¶¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æü¾ï¤Î´ÉÍý¤Ë¤Ï½»Ì±¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢°Û¾ï¤¬À¸¤¸¤¿ºÝ¤Î¾®¤µ¤ÊÃû¸õ¤âÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½»Ì±¤Ï¶¶¤ÎÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤Ê¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¶¶¤ÎÅÀ¸¡¤Ê¤É¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤òºîÀ®¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÎ±°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀõÌî¤µ¤ó¤¬²¿ÅÙ¤â»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢´°À®¤·¤¿ÈÇ¤¬²èÁü¤Ë¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤ÏA4¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢É½ÌÌ¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¡¢Î¢ÌÌ¤¬¶¶ÎÂÅÀ¸¡¥«¥¿¥í¥°¡¦¶¶¤Î119ÈÖ¡¦»ÈÍÑ¾å¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀõÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀßÌä¤ÎÉ½¸½¤ä»úÂÎ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢½»Ì±¤Ç¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦²¿ÅÙ¤âºî¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥¬¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÑ·Á¤ä¤µ¤Ó¤È¤¤¤Ã¤¿Â»½ý¤ÎÍÌµ¤È¡¢Í¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢ÉôÊ¬Åª¤«¹ÈÏ°Ï¤«¤òÌä¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÀ¸¡¤Ï½»Ì±¤Î°ÂÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¶¶¤Î¾å¤ÎÊâÆ»¤äÏ©¸ª¤Î¤ß¤«¤é¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤È¤·¡¢È½ÃÇ¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤éÎ¢ÌÌ¤Î¥«¥¿¥í¥°¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤éÉ¾²Á¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÊ¡Åç¸©Æ»Ï©¶¶ÅÀ¸¡Í×ÎÎ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤Ï¶¶¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤¬ÌÖÍå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òËÜÅö¤ËÊ¿ÅÄÂ¼¤Î½»Ì±¤¬»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡¢Æâ¿´ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÌò¾ì¤Ë¸ò¾Ä¤·¡¢2015Ç¯½©¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Â¼¤ÎÊ¸²½º×¤Ë¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Î¶¶¤ÎÆü¾ïÅÀ¸¡¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÉáÃÊÆ»¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¼Ì±¤ÎÊý¡¹¤¬Â³¡¹¤È¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢´î¤ó¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¿ô¥õ·î¤â¤¹¤ë¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥·¡¼¥È¤¬Âç³Ø¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Í³µ½ÒÍó¤Ë¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê°Õ¸«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¡¢Ê¿ÅÄÂ¼½»Ì±¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÊ¿ÅÄÂ¼¤Î½»Ì±¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òÍÑ¤¤¤ÆÅÀ¸¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾È½¤Ï¾å¡¹¤Ç¡¢½»Ì±´Ö¤ÎÉ¾²Á·ë²Ì¤Î¸íº¹¤â¾®¤µ¤¯¡¢ÀìÌç²È¤È¤Îº¹°Û¤âÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢½»Ì±¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÆü¾ïÅÀ¸¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤ÏÅö½é¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤·ºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¤½¤ì°Ê³°¤ÎÊý¤Ë¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬·´»³»Ô¤Îµ»½Ñ·Ï¿¦°÷¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¶¶¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Ë·È¤ï¤ë¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òÍøÍÑ¤·¡¢¶¶¤Î½ä²óÅÀ¸¡¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µÜ¾ë¸©Î©¹õÀî¹âÅù³Ø¹»¤Î²Ý³°¼ø¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤òÍÑ¤¤¤ÆÃÏ°è¤Ë²Í¤«¤ë¶¶¤ÎÅÀ¸¡¤ÈÀ¶ÁÝ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤¿¤¤¤È¤Î¿½¤·½Ð¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤â¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È
¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤Ë¤è¤ëÅÀ¸¡¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¼¡¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢ÅÀ¸¡¤·¤¿·ë²Ì¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ÀõÌî¤µ¤ó¤Ë¡¢¤³¤Î¸¦µæ²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀõÌî¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤Ç¤â»ý¤ÁÁ°¤Î¥»¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤«¤éÆÀ¤¿¶¶¤ÎÅÀ¸¡·ë²Ì¤ò¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤È¤È¤â¤Ë¿§Ê¬¤±¤·¤ÆÅÅ»ÒÃÏ¿Þ¾å¤Ë¥Ô¥ó¤òÎ©¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃÏ°è¤Î¤É¤³¤Ë¶¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¶¶¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ê¡Ö¶¶¥Þ¥Ã¥×¡×¤ÎºîÀ®¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¼ê½ç¤ò°Ê²¼¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡½»Ì±¤Ç¤âÀ¶ÁÝ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¹âÍó¤Î»¬¡×¡ÖÇÓ¿åËñ¤ÎÅÚÅ¥¤Î¤Ä¤Þ¤ê¡×¡ÖÇÓ¿åËñ¤Î¥³¥±¡¦Áð¡×¡ÖÃÏÊ¤¤ÈÊÞÁõÌÌ¤Î´Ö¤ÎÅÚÅ¥¤Î¤Ä¤Þ¤ê¡×¡¢¡ÖÃÏÊ¤¤ÈÊÞÁõÌÌ¤Î´Ö¤Î¥³¥±¡¦Áð¡×¤Î5¤Ä¤ÎÅÀ¸¡·ë²Ì¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤Þ¤¹¡£¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÀ¸¡¹àÌÜ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ò10ÅÀËþÅÀ¤Ë´¹»»¤·¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö¶¶¤Î»õËá¤»Ø¿ô¡áX¡×¤È¤·¤Þ¤¹¡££ÅÀ¿ô¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤òÃÈ¿§·Ï¡¢Äã¤¤¤â¤Î¤ò´¨¿§·Ï¤ÇÉ½¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢À¶ÁÝ¡Ê»õËá¤¡Ë¤ÎÉ¬Í×À¤Î¹â¤¤¶¶¤ò°ìÌÜ¤ÇÈ½ÆÉ²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¿Þ¾å¤Î¥Ô¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¶¶ÎÂ¤Î´ðËÜ¾ðÊó¤ÎÂ¾¡¢±ø¤ì¶ñ¹ç¤ä³ÆÉôºà¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¶¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é±ÜÍ÷¤Ç¤¡¢¶¶¤Þ¤Ç¤ÎÆ»½ç¤ä»þ´Ö¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Í½»»¤Èµ»½ÑÎÏ¤ÎÃæ¤Ç°Ý»ý´ÉÍý¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ëÃÏÊý¤Î¶¶ÎÂ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢Åö½é¤ÏÃÏ°è½»Ì±¸þ¤±¤Ë´Ê°×¤ÊÅÀ¸¡¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö´Ê°×¶¶ÎÂÅÀ¸¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¡×¤òºîÀ®¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¹â¹»¤Î¶µºà¤ä¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î½ä²óÅÀ¸¡¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¡¢¿Í¸ýÌó5200¿Í¤ÎÊ¿ÅÄÂ¼¡¢¿Í¸ýÌó2Ëü8000¿Í¤ÎÂçÏÂÄ®¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Í¸ýÌó31Ëü6000¿Í¤Î·´»³»Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ³ËÅÔ»Ô¤Ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤Î³èÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤ò¶¶¥Þ¥Ã¥×¤ËÍî¤È¤·¡¢Í½ËÉÊÝÁ´¤ÎÉ¬Í×¤Ê¶¶¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¶ÌÌ¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ê¤É¤ÎÍ½ËÉÊÝÁ´¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¼¡¤ÎÅÀ¸¡¤Ë·Ò¤²¤ë¤È¤¤¤¦¶¶¤Î¥»¥ë¥Õ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸½ºß¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤Î½»Ì±¡¢¹â¹»¤ä¹âÀì¡¢Âç³Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢»ä¤Î¸¦µæ¼¼¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼é¤ë¡£¶¶¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥Í¥Ã¥È¡×¤Ç¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸½ºß¡¢»ä¤Î¸¦µæ¼¼¤Ë¤Ï¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤è¤ê¸¦½¤À¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤«¤é¤Î¸¦½¤À¸¡¢Âç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø2Ç¯¤Î¥ä¥ó¥Ç¥£¥¬¥Þ¥è¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¿ÅÄÂ¼¤Ç¤Î¶¶¼é³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤ò±ÑÌõ¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ´Ê°×¶¶ÎÂÅÀ¸¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤¬³¤¤òÅÏ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½5-2¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¡½»Ì±¤Ç¤â¶¶¤ÎÆü¾ïÅÀ¸¡¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤ò¹Í°Æ¤·¡¢½»Ì±¼«¤é¤¬¿È¶á¤Ê¶¶¤ÎÅÀ¸¡¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£¢ÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤òÂç³Ø¤Ç5ÃÊ³¬É¾²Á¤·¡¢ÅÅ»ÒÃÏ¿Þ¾å¤Ë¿§Ê¬¤±¤·¤Æ¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¡Ê¶¶¥Þ¥Ã¥×¡Ë¡££¶¶¥Þ¥Ã¥×¤Ë´ð¤Å¤¡¢½µËö¤Ë½»Ì±¤¬¾å½Ò¤·¤¿¶¶¤Î»õËá¤³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¶¶¤ò¡¢¤½¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ç¤¢¤ë½»Ì±¤ä´ÉÍý¼Ô¤é¤¬Æü¾ïÅª¤ËÅÀ¸¡¤·¡¢´Ê°×¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢·òÁ´¤Ê¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¶¶¤Î¥»¥ë¥Õ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Ï¡¢2025Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç¡¢Á´¹ñÌó30¤ÎÃÏ°è¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½5-3¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÊø¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡×ËÜÅö¤Î¼ÂÂÖ¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ÞÂçÌäÂê¤È¤·¤ÆÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÏ·µà²½ÌäÂê¤ò¤Ò¤¤Ä¤Å¤¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÊø¤ìµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä°Õ³°¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é´íµ¡¡×ËÜÅö¤Î¼ÂÂÖ
