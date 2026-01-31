「ととのうために水を飲むだけでは不十分」サウナ入浴時にすすんで摂取すべき「２つの栄養素」

サウナは身体にどのように影響するか、諸説ある。自分が心地よいのが一番だが、どのようにしてサウナを利用すれば有効か、今一度見つめ直しつつ、サウナを安全に楽しむ“意識づくり”ができれば理想的だ。人それぞれ体質が違い、その時々で体調も違う――だからこそ基礎知識を学びたい。

「サウナ入浴前後に水分を摂るべきである」というのはサウナーなら常識だ。しかし、サウナの効果をさらに高めたいなら、あえて水以外にこんな「栄養素」も意識してみてはいかがか。

【前編記事】『サウナ後の睡眠、ベストタイミングは「入浴から２〜3時間後」と判明…！寝る直前の暴飲暴食、スマホはNG』よりつづく。

※本記事はMETOS監修『METOSが教える! 悩み別サウナの入り方 最高に仕上がるサウナの法則』から抜粋・編集したものです。

まずは「ナトリウム」の摂取を最優先

サウナに入浴する際、汗によって失われた水分を補うために、ミネラルウォーターやスポーツドリンクを飲むことは大切です。水分を適量補給すると血液の流れがよくなるため、心血管疾患や脳梗塞、心筋梗塞などのリスクを抑えることができます。

また、サウナに入った後に、より健康・美容公開をしっかりと実感したいなら、他にも摂取したいものがあります。

まず1つめは「ナトリウム」。個人差はあるものの、一般人の汗1リットルには約800〜1500ミリグラム程度のナトリウムが膨れておりますが、汗をかくと、このナトリウムを一緒に排出されてしまいます。

ナトリウムは、体液のバランスを保つために重要な役割を果たしているため、不足すると、めまいやふらつき、頭痛、食欲不振、吐き気などの症状が現れることがあります。ひどい場合は、意識の混濁や昏睡といった症状が起こることがあるため、十分注意することが必要です。

こうした事態を防ぐために役立つものとして、近年、注目されているのが「経口補水液」です。経口補水液は、一般的なスポーツドリンクと比べてナトリウムやカリウムが多く配合されており、脱水時に失われた水と電解質を素早く体内に吸収できるという特徴があります。

汗をかくとビタミンも不足する

サウナに入浴して強い脱水症状に陥ったことがある人は、水分だけでなく塩分の補給も意識するといいでしょう。

ただし、日本人はもともと塩分の摂取量が多いため、積極的にナトリウムを摂取する必要がない人も多いと考えられています。自分で自身のナトリウム濃度を測ることはできないので、水分や塩分の摂取を意識しても体調を崩すことが多い場合などは、一度、医療機関でナトリウム濃度を測定してもらうといいかもしれません。

また、もうひとつの摂取したい栄養素は「ビタミン」です。

汗をかくと、水溶性ビタミンが一緒に排出されるため、身体がビタミン不足になる可能性が高くなるといえます。水溶性ビタミンには、ビタミンB1、B2、B6、B12、それにビタミンCなどがありますが、これらを含有するドリンクやサプリメントで補うのもおすすめです。

ビタミンB1の不足は疲れやすさ、ビタミンB2の不足は肌荒れ、ビタミンB6の不足は免疫力の低下、ビタミンb12の不足は慢性疲労、ビタミンCの不足は食欲不振や肌荒れ、脱力などを引き起こす原因に。健康のためにも美容のためにも、発汗によって失われた成分をしっかり補給しましょう。

【こちらも読む】『まさか「サウナで突然死」するなんて…5000体以上を検死してきた法医学者が警鐘を鳴らす「ととのう」の誤解』

【こちらも読む】まさか「サウナで突然死」するなんて…5000体以上を検死してきた法医学者が警鐘を鳴らす「ととのう」の誤解