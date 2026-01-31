司馬遼太郎が驚愕したヨーロッパ人の「ローマ帝国」への憧憬…殺戮が絶えないヨーロッパに平和をもたらした「パックス・ロマーナ」の栄光

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第4回

『ヒトラーの「独ソ不可侵条約」はヨーロッパでは日常茶飯事…ヨーロッパ人のDNAに刻まれた、血で血を洗う「権力闘争の歴史」』より続く。

「ローマ帝国」への憧憬

しかし、いかにヨーロッパといえどもずっと殺戮に明け暮れていたわけではない。そんなことを続けていれば共倒れになること必定である。そこで人々はこうした「万人の万人に対する戦い」に歯止めをかける手立てを講じる。平和ネットワークの構築である。

その見事な成功例が「ローマによる平和」（「パックス・ロマーナ」）の確立である。それは史家エドワード・ギボンが「人類最良の日々」と絶賛した古代ローマ帝国の「五賢帝時代」のことだ。時代にして西暦96年から180年までのことである。

「人類最良の日々」とは「昔はよかった」式のいささか大げさな表現で、多数の異論が噴出しているが、この「ローマによる平和」が後世のヨーロッパ人に与えた影響がすこぶる大きかったことは間違いない。その後、戦乱にあけ暮らすことになるヨーロッパ人から見ればこの平和は憧憬の的になった。こうして人々は古代ローマ帝国を理想郷とみなすのだ。この辺は我々にはよく理解できないところである。

司馬遼太郎も驚愕

そう言えば司馬遼太郎も驚いている。作家がドイツのケルンを訪れたときのことだ。作家は「案内のドイツ人が『この町はローマの植民地だったんです。地名のおこりもそこからきています』と情熱的に--お国自慢として--語ったことが私を驚かせた。むろん、驚いたりするのは、ローマ文明に不感症の私の【蛮性】によるものである」とヨーロッパ人のある種の執念深さに多少、苦笑している。そして「フランスは、シーザーによって面として占領されていたことが、のちのフランス中華思想ともいうべき自負心のもとになった…（中略）…それに対し、ローマ軍によって、点としてしか占領されなかったドイツの場合、これをフランスの視点からみれば、どこか田舎くさくみえるようでもある」（『街道をゆく・愛蘭土紀行』）と感懐を述べている。

さらには長らくスペインに居を構え仕事をしてきた作家堀田善衛も半ば呆れ気味に述懐している。それは堀田がスペインの建築家アントニオ・ガウディの自分は「こちら側」のスペインに生まれたと自分の出自を誇った文に触れたときのことである。ガウディの言う「こちら側」とはローマに近い、という意味である。これを読んで堀田は「西欧文明の基盤としてのローマ帝国という歴史的存在に、自己の地理的、あるいは文化文明上の、従って政治的なアイデンティティを求めるという考え方が、これも厳として存在していることを知らしめられるのである。あえて類推をすすめるとすれば、16世紀にいたってまでも、いまだに神聖ローマ帝国皇帝などという称号にこだわろうとする西欧人の歴史的背景をうかがわしめるものがそこにうかがわれるであろう」（『情熱の行方』）と語っている。

「パックス・ロマーナ」の栄光

まさに古代ローマ帝国の栄光はヨーロッパ人の意識に深く根を下ろしているのだ。そしてその後のヨーロッパ人はこの古代ローマ帝国の再建を目指して、それがまるで平和確立のためだと言わんばかりに互いに一歩も譲らぬ戦いに狂奔しているかのようであった。

思えば帝国とは必然的に世界帝国であらねばならない。法律も習慣も異にする複数の国家の連合体である複合国家の世界版である。世界が一つになるからこそ戦乱が止み平和が訪れるのだ。ネルワ、トラヤヌス、ハドリアヌス、アントヌウス＝ピウス、マルクス＝アウレリウスの歴代5人の皇帝はそれを成し遂げ、「五賢帝時代」を創出したのである。

もちろん世の常で最良の日々は長続きしない。だからこそ最良なのだ。

かくして五賢帝時代は85年で終わった。そしてローマ帝国は混迷に陥った。その後、キリスト教大迫害で知られるディオクレティアヌス帝や、ややあって今度はキリスト教を初めて公認したコンスタンティヌス大帝らの辣腕で一時は盛り返すが、時の趨勢はどうしようもなく、ローマ帝国は東西に分裂した。そしてそのうち西ローマ帝国は5世紀後半に滅亡した。西ヨーロッパは群雄割拠となり血みどろな戦いが繰り広げられる。

