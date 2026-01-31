「人びとの生存を保障するという統治者の責任」を消してしまったアダム・スミス…彼が説き、現代まで根強く残る「経済学的な思考法」の特徴

GDPが増えればほんとうに幸せになれるのか？

経済学が見落としてきたものとは？

1月22日に発売した講談社現代新書の新刊『今こそ経済学を問い直す』（中村隆之 著）

本記事では、〈「お金儲け＝低俗」というイメージを180度変えた男…アダム・スミスの説く「正しい競争」が持つ衝撃的な力〉に引き続き、アダム・スミスに始まり現代まで残っている経済学的な思考法について詳しくみていきます。

※本記事は中村隆之『今こそ経済学を問い直す』（講談社現代新書）から抜粋・編集したものです。

現在まで残る思考法──「必要」を回避する

スミスの経済学は、人びとの生存を保障するという統治者の責任を消した。この生存保障は、「必要」のもっとも基本的な部分に過ぎない。『今こそ経済学を問い直す』の「はじめに」で述べたように、「必要」は、生産貢献者と非生産貢献者双方の生活基盤の安定、リスクに対する保障、公正な評価を求める、広い概念である。しかし、この広い概念である「必要」も、スミスは消した。

生産貢献者と非生産貢献者を分けて考えよう。生産貢献者の「必要」は、彼らの生活基盤の安定、リスクに対する保障、公正な評価を求めるものである。はじめの二つは、市場メカニズムによって労働が完全雇用されるという考え方を否定したケインズ経済学を知っているわれわれとしては、当然、満たされるべき「必要」に見えるが、スミスにおいてはそうではない。スミスにおいて、自分の労働力を売りたいけれども売り先が見つからないということはあり得ない。必ず相応の仕事を見つけ、相応の報酬を得ることができるのである。したがって、はじめの二つの「必要」は、とくに保障してあげなくてもよいものである。

三つ目の公正な評価をしてほしいという「必要」について、スミスはどう向き合ったか？これについては、第一層（全員が労働者）の仮想的な経済と、第二層（資本家・地主がいる）の現実の経済を分けて考えなければならない。第一層においては、自由競争の結果として、労働者は努力の等価交換というかたちでの公正な評価を得る。したがって、自由競争という条件を整えておきさえすれば、公正に評価してほしいという「必要」の声は出てこないはずである。市場が公正な評価を与えているはずだから。

第二層が加わると、すでに述べたように努力の等価交換ではない面が入ってくる──資本家・地主の報酬は持っている財産の大きさによるので、大きな財産を持っていれば努力に比例した報酬以上になる。されど、スミスはこれを不公正とは考えなかったのである。資本家が利潤を、地主が地代を追求することで、資本と土地が有効に活用され、人びとが欲するものがより多く生産されるようになるからである。「成長の成果によってお互いに［＝労働者も資本家・地主も］得するのだから、その分配を肯定しよう」ということだ。自由競争の結果としての利潤・地代への分配が肯定されるので、労働者が「公正に評価してほしい」と主張する余地はなくなる。かくして、スミスは、生産貢献者の三つ目の「必要」というものを考えなくてよかったのである。

ここにスミスの、そして後の経済学にまで続く一つの考え方の特徴を見いだすことができる。

【経済学的な思考法の特徴1】

市場が与える報酬は、追加分のWin-Win関係（成長の成果によってお互いに得する）がある限り、公正とみなす。

（Win-Win関係が壊れた場合、それを修復すれば公正を回復する）

非生産貢献者の「必要」に移ろう。非生産貢献者も、生産貢献者と同様に、生活基盤の安定、リスクに対する保障、公正な評価を求める。しかし、スミスはこの「必要」に正面から向き合うことはない。なぜならこれらは「満たされるべきだ」という社会的な吟味を経て満たされるのではなく、全体の生産が豊かになることを通じて、結果的に満たせるようになっていくものだからである。全体の生産を増やすという経済学の「主」目標があり、非生産貢献者の「必要」はその目標が達成された結果として満たされる「従」の位置づけである。

ここにもう一つの経済学的な思考法の特徴──スミスに始まり、後まで続く──がある。

【経済学的な思考法の特徴2】

豊かな生産と消費という目標を達成すれば、その結果として「必要」を満たすことができる。生産が主、必要〜分配は従。

（どの「必要」にどれだけ応じるべきかという問題は生じない／「必要」のなかに公正に評価してほしいという希望は含まない）

スミスは、生存保障という狭い意味の「必要」にも、安定・保障・公正の要求を含む広い意味での「必要」にも、向き合わなくてよかった。これは、スミスの目標（豊かな生産と消費）を継承した経済学にも引き継がれる。誤解のないように付け加えれば、スミスもその後の経済学者たちも、冷たい人間などではなく、むしろ全体の豊かさ、幅広い人びとの幸せを願う温かい心を持った人びとであった。

ここで抽出しておきたいのは、心情ではなく、思考法である。彼らは、生産・消費という目標を追求すれば、「必要」はその結果としてついてくるものという思考法をとったのである。後に述べるように、ケインズのところでこの思考法が変わりそうになる──積極的に「必要」に応えようとする──が、結局は変わらない。ここで挙げた二つの経済学的な思考法の特徴は、現在に至るまで根強く残っていくのである。

＊

