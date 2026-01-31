「何を言っているんだ、こいつは…」転覆した漁船の仲間を懸命に捜す漁協幹部に、民放在京キー局の記者が放った「非常識すぎる一言」

第58寿和丸。

2008年、太平洋上で碇泊中に突如として転覆し、17人もの犠牲者を出す事故を起こした中型漁船の名前である。

事故の直前まで平穏な時間を享受していたにもかかわらず突然の事故は起きた。しかし、調査が不十分なままに調査報告書が出され、原因が分からず「未解決」のまま時が流れた。

なぜ、沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか。

調査報告書はなぜ、生存者の声を無視した形で公表されたのか。

短い夏の夜が小名浜にも近づいてきた。犬吠埼沖約350キロの海域では、第58寿和丸乗組員の生死を懸けた状況が続いているが、詳しい状況は小名浜に届かない。

漁協職員の前田久は、救助活動の情報を整理しながら首を捻っていた。最も安全とされるパラシュート・アンカーを使っての漂泊──パラ泊中に、大きな網船が転覆して沈むなんてことがあるのか。

「台風でもない。パラ泊中になんで? 信じられない……」

20人も乗っている網船が転覆、沈没することなど滅多に起きるものではない。

風と波の状況によっては、進む方向が異なる2つ以上の波が山のようにそそり立つ三角波という現象も起きる。大きな三角波は船を沈没させることもある。しかし、「第58寿和丸が操業していたのは、三角波の起きるような海域ではない」と前田は思った。

もっとも、前田にも事故原因に頭を向けている余裕はなかった。夜が近づくにつれ、報道陣の攻勢がいよいよ激しくなってきたのだ。これを何とかしなければ、何か思わぬ出来事が起きるかもしれない。特に集まった家族たちが、酢屋商店や漁協による報告の前に、記者の口やテレビのニュースで新たな情報を知ることは何としても避けたかった。

漁協の外には報道関係者の車がひしめき合い、無数の白い照明が光っている。その様子を2階から見下ろすと、新たな町が一つできたかのようだ。

前田ら漁協の幹部は、対策本部となった役員室のドアに「入らないでください」という張り紙を出した。メディアに自由に出入りされたら、情報の整理も対応の指示も落ち着いてできない。

それでも、張り紙にお構いなしの者はいた。

いきなり会議室にテレビ局の記者が入ってきたのは、野崎や前田らが「現場から連絡も来ないし、どうなっているんだろう」としびれを切らし、いらだちが頂点に達しようとしていた時だ。テレビ局の記者は、いろいろ質問を繰り出し、何とか情報を聞き出そうとする。前田は腹を立て、記者に近づくと、首から下げていたネームホルダーをひっくり返して名前を確認しようとした。民放の在京キー局の名が見えた。

だが、その程度で相手はひるまない。

記者は無表情で言った。

「僚船の人と電話で話をさせてください」

何を言っているのか。前田は呆れた。

犬吠埼から東へ約350キロの太平洋上では、4隻の僚船が集結し、海に投げ出された仲間を救出しようと、懸命の捜索を続けている。いま、まさに、だ。捜索と救助の手を止めて、記者の相手をしろと言うのか。

前田が断ると、記者はさらに言い募った。

「今、私がお宅の船と直接やりとりをすることで、その船の人が無事だということを（テレビで）知らせることができます」

何を言っているんだ、こいつは……。テレビ局記者の屁理屈としか思えない言葉を聞いたとき、前田の横にいた野崎が口を開いた。語気が強い。普段は温厚で知られる野崎が気色ばんでいる。

「今、必死になって捜してるんだ。その最中にあなたが電話なんかしてどうなるんだ? あなた、人間としてどうなの? この状況、普通だったら分かるでしょ?」

メディアの挙動はそれだけではなかった。

漁協の電話は2回線しかないのに、新聞社やテレビ局から取材の電話が何度も入る。電話はすぐに塞がった。取材攻勢を和らげようと、電話に出た前田らは「定時に漁協で捜索の状況を報告している。そこに来てほしい」と伝えた。しかし、報道陣は「じゃあ、それとは別の情報をくれ」と言って引き下がらない。電話をガチャンと一方的に切っても良かったのかもしれないが、元来の人の良さのせいか、前田らにはそれもできなかった。

