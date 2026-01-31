日本は「詐欺広告」天国…世界中からカモにされる理由

著名な経営者が投資のノウハウを伝授するというが、どこか胡散臭い……。そんなネット広告を目にした経験がある人も、少なくないだろう。

前編記事『スマホの画面を埋め尽くす「おかしな広告」の《儲けのからくり》…裏で起こっている「取り引き」』より続く。

規制が緩くて儲かる日本は「天国」

中にはこういった仕組みを悪用し、広告を見せることに特化して荒稼ぎする「MFAサイト」も存在する。「メイド・フォー・アドバタイジング」という名前の通り、ページのほとんどを広告で埋め尽くし、AIに書かせた記事を申し訳程度に掲載して、体裁を保っているサイトだ。

「とくに日本は、広告単価（広告が1回表示されるごとに、サイト側に支払われるお金）が世界でもトップクラスに高いうえ、欧米に比べてネット広告の規制も緩い。日本の広告費を横取りしようと、世界中が狙っているわけです」

その行きつく先が、「アドフラウド」と呼ばれる広告詐欺だ。ネット広告に詳しい、東京富士大学教授の広瀬盛一氏が解説する。

「不正なプログラムを利用して、広告の表示回数を水増しすることで、広告費をかすめ取る詐欺を指します。すでに各種SNSを運営するプラットフォーマーの売り上げのうち、一定割合はこうした広告詐欺が占めるとも言われる。これから技術が発達するにつれて、手口はますます巧妙になっていくでしょう」

ダマされないための最善手は

こうしてネット上には、おかしな広告が跳梁跋扈する。とりわけ巧妙な詐欺広告は、いつ誰が被害に遭ってもおかしくない。関西学院大学教授で広告論が専門の難波功士氏は、「対策のヒントは歴史にある」と指摘する。

「一昔前には、家の固定電話によく怪しげな営業の電話がかかってきましたよね。おそらくあの営業マンも『100回電話をかけて、1人でも引っかかればラッキー』くらいに思っていたはず。それを大規模にやっているのが、いまのネット広告なのです。

ただし当時は、まともな広告と怪しい広告を見分けるのはそう難しくありませんでした。ところがネット上では、一流企業の広告の隣に詐欺広告があることも珍しくない。そんな玉石混交ぶりが、被害者を増やしているのでしょう。

同じ広告だからといって、テレビCMと同じ感覚でネット広告を見るのは考えものです。そこに悪意が込められていないか、つねに疑ってかかるべきではないでしょうか」

自分がいま見ている広告も、詐欺なのかもしれない--そう意識することこそ、ダマされないための最善手なのだ。

「週刊現代」2026年2月2日号より

