茨城県のつくば市が「車社会脱出」へ…AIなどの最先端技術を活用して移動の自由の提供を目指す

茨城県のつくば市で、「つくチケ」と呼ばれるハンズフリーチケッティングの実証が期間限定（2025年12月1日〜2026年1月31日）で行われている。公共交通や観光施設、小売・飲食サービスが、スマートフォン（スマホ）のポストペイ（後払い）決済でシームレスに利用できるサービスだ。

「つくチケ」とはどのようなもので、どのような背景で生まれたのだろうか。2026年1月13日につくば市が開催したスマートモビリティ実証事業合同取材会に行き、その理由を探った。

なぜ実証を始めたのか

次に、つくば市が「つくチケ」の実証に至った経緯を探ってみよう。

ここまで説明した「つくチケ」は、「つくばスマートモビリティ」の実現を目指す実証事業の1つだ。今回の取材会では、「つくチケ」をふくむ4つの実証事業の概要が紹介された。

「つくばスマートモビリティ」とは、つくば市が実現を目指す事業の1つだ。あらゆる市民に、自家用車に依存しない移動の自由を提供することを目標としている。

取材会の冒頭では、つくば市長の五十嵐立青氏が挨拶し、「つくばスマートモビリティ」の概要を説明した。

同市は、2022年に政府から「スーパーシティ型国家戦略特別区域」として区域指定された。それまでAIなどの技術を活用した最先端サービスを社会実装する取り組みや提案をしてきた結果だ。

ただ、同市には大きな弱点があった。それは、自家用車がないと生活しにくい点だ。

同市は、自家用車の交通手段分担率が63％と高く、人の移動を自家用車に過度に依存している。また、同市の北部・南部では高齢化率が38％を超えており、今後自家用車を利用できない人が増える可能性がある。

ただし、同市では、公共交通が充実しているとは言いがたい。近年はバス事業者が人手不足に直面し、やむなく減便を余儀なくされる事例が起きている。

このため同市は、持続可能な公共交通の維持を目標に掲げ、バスの自動運転等の社会実装に向けて取り組んできた。それが、先述した「つくばスマートモビリティ」なのだ。

30年近く観察して感じた大きな節目

筆者は、かつて同市の筑波研究学園都市にある研究施設で勤務した経験がある。そのため、同市付近に30年近く住んでおり、この街の変化を肌で感じてきた。

同市の核となる筑波研究学園都市は、高度経済成長期に整備が始まった。そのためか、長らく交通体系の中心が自家用車で、公共交通が不便だった。

筆者は、2005年のつくばエクスプレス開業を機に、公共交通の利便性が若干高まるのではないか期待した。しかし、人口増加ともに郊外型の大型商業施設が増えるいっぽうで、バスの利便性は低いままだった。

このため、筆者は交通のライターであるにもかかわらず、同市内での移動のために自家用車を手放せなかった。もちろん、誰でも将来は自家用車を運転できない日を迎える。また同市は、茨城県内で交通事故発生件数がとくに多い市町村だ。以上のことを考えれば、この状況は持続可能かつ安全とは言えない。

このため、先述した市長の「つくばスマートモビリティ」の話を聞き、同市が新しい節目を迎え、「クルマ中心」の街から脱却しようとしている強い意思を感じた。同時に、「いま取り組まなければならない」という危機意識も感じた。

全国の先進事例になるか

現在、国内で公共交通の課題に直面している自治体は、今回紹介したつくば市だけではない。人手不足で乗務員確保が困難になり、公共交通の維持がむずかしくなったことは、ほぼ全国の自治体に共通する課題だろう。

その点つくば市は、「つくチケ」などの取り組みによって「つくばスマートモビリティ」を推進している。さまざまな実証に取り組み、国内の先進事例をつくろうとしている。筆者はその動きを、同市の近くに住みながら今後も注目したい。

