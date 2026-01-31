医師が患者の希望で「健康な片脚を切断する」のは倫理に反するのだろうか

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

病気はどう「発明」されるのか？ 生きづらさは連鎖する？ どこまでが医学で、どこからがビジネス？ 命の優先順位はあるのか？……病気が教えてくれる、新しい「世界の見方」。

注目の新刊『「ふつう」ってなんだろう』では、自分と世界、身体と心、正常と異常のあいだからものごとの本質を考えていく。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

身体イメージの病

もともと、1970年代に初めて報告されたとき、BID（身体完全性違和）は、自分の四肢を切断することで興奮を感じたり、身体障害者だけに魅力を感じたりする性的倒錯の一種（フェティシズム）だと考えられていました。そして、ギリシャ語で「切断愛」を意味する「アポテムノフィリア」と名付けられていました。

その後、BIDが話題になったのは、2000年に起きたイギリスでのスキャンダルでした。スコットランドのロバート・スミス医師が、BIDの人2名を対象として1997年と1999年に、健康な片脚を切断していたことが明らかとなったのです。2000年には、その事実を知った病院当局が、3例目以降の手術を禁じました。当時、この事件はイギリスのタブロイド紙などで大きく取り上げられ、患者の「異常な訴え」に従って「健常な身体」を傷つけることは医の倫理に反すると強く批判されました。

みなさんはどう思いますか？

倫理的・哲学的な点を考える前に、このBIDのような状態がなぜ起きるかをみておきます。現在では、BIDの人は、人間が脳内で身体をどう感じているか（身体イメージ）が、通常の人びととは異なっていると考えられています。

この理解のきっかけとなったのが「幻肢」現象です。事故や手術で四肢を失った人びとの一部は、存在しないはずの手足の感覚をもち続けたり、痛みを感じたりします。そして、幻の四肢に痛みがある場合（「幻肢痛」）、痛みを感じる身体部位が存在しないため、鎮痛剤では効果がなく、治療がとても難しいのです。最近の研究で、こうした幻肢の現象は、実際に存在する身体の障害の状態と脳内の身体イメージ（「五体満足」な状態）とがずれた結果と考えられています。そのずれが、不快や痛みとして感じられるというのです。

BIDはこの幻肢の逆のケースといえます。何らかの理由で、脳内の身体イメージが身体障害者の姿となっているため、実際の「五体満足」な身体とのずれを、「不完全な身体」や「余分な四肢」による苦痛や不快さとして感じているのでしょう。

望ましい身体という謎

脳内の身体イメージと実際の身体の形のずれが病気や苦しみを引き起こしているとすれば、その苦しみを取り除くにはそのずれを埋める治療が必要となります。

1つの方法は、何らかのトレーニングやリハビリテーションで、脳内のイメージを実際の身体の姿に合わせて作り替えることです。これは、幻肢痛ではすでに試みられており、ある程度の効果を上げています。詳しくは紹介しませんが、私も専門に研究をしたことのあるミラーセラピーという方法です。

もう1つの方法は、実際の身体のほうを脳内の身体イメージに合うように外科手術で改造することになります。そして、BIDの人びとが当事者として、ときには命がけで求めているのは、こちらの解決法のようです。

実際にドキュメンタリーに登場するBIDの人びとは、四肢を切断後に、落ち着いた生活を送っているようです。本人が主観的にそう言っているだけではなく、身体障害者の生活支援として定期的に訪問している医療者も、そのことを証言しています。

そうはいっても、脳内の身体イメージが「障害者」だから、それに合わせて実際の身体をわざと障害者にする「治療」には、当事者である本人が満足していたとしても、多くの人が倫理的な戸惑いを感じることも事実です。当事者の自己決定を尊重するか、健康な身体を傷つけてはならないという医療倫理（無危害原則）を尊重するかのジレンマです。

しかし、身体の改造のほうが治療として認められている状態があります。それは、トランスジェンダーです。本人の自認する性と身体の登録された性が一致しない場合には、本人の希望があれば、外科手術によって身体を改造して性別変更することは医学的治療と認められています。身体の性に合わせて性自認のほうを変えるために強く説得するのは、「洗脳」や人格改造のような人権侵害とみなされます。

身体完全性違和と性別違和に対する人びとの態度の違いを生み出しているのはなんでしょうか。私は、四肢の欠損などの身体障害は望ましくない身体のあり方だと決めつける価値観の存在ではないかと考えています。男女の性別については、公式には平等で、どちらかが一方的に劣っているとはされていません。しかし、身体障害については、「五体満足」であるほうが暗黙のうちに望ましいものとされています。この価値観が、身体完全性違和の外科治療を社会的に認めさせないのです。

こうした価値観は、障害を研究する「障害学」や医療社会学では、「エイブリズム」と呼ばれます。エイブルは、英語の「〜できる（be able to）」ですから、エイブリズムは、能力の程度で人間をランク付けする思想のことで、健常者中心主義や障害者差別のことを意味します。多くの健常者は、気付かないうちに、健常者の身体であることが望ましく、身体障害者の身体であることは望ましくないと考えがちです。身体障害者になりたいと望むBIDの人びとの存在によって、大多数の人びとの常識は、実はエイブリズムに基づいた差別的な優越感に過ぎないのではないかと揺さぶられます。

一見するとわかりやすそうですが、「望ましい身体」とは何かという問いは、とても難しい倫理的・哲学的問題を含んでいるのです。

さらに、「「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること」では、新しい病気が実は「発明」されたり「売り込まれたり」している実態などを紹介している。

【つづきを読む】「ふつう」に違和感があるすべての人へ…「正常と異常」「病気と健康」のあいだから見えること