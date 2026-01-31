48機撃墜の「零戦搭乗員」が顔面を吹き飛ばされながら生還…81歳で彼を襲った「悲しすぎる事故」【太平洋戦争】

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回はソロモンの空戦で顔半面を失う重傷を負いながら生還した渡辺秀夫飛曹長を紹介する。

前編記事＜敵弾で「顔半面」を吹き飛ばされた零戦パイロットが、最晩年にようやく口を開いた…タンスの下から見つかった「消えた日本刀」＞より続きます。

水兵から戦闘機乗りに

渡辺は大正9（1920）年6月22日、福島市郊外の荒井村（現・福島市荒井）の農家に生まれた。子供の頃から飛行機に憧れ、なにがなんでもパイロットになりたい、と思いつめるようになった。飛行機に乗るために、中学校を出て海軍兵学校をめざそうと思ったが、

「百姓は学校なんか出るもんでない」

との父の一声であえなく挫折。それならばと、高等小学校を出て予科練を受験しようとするが、これも父の反対でかなわなかった。父は、かつて水兵として装甲巡洋艦八雲に乗組み、第一次世界大戦では、ドイツの租借地であった中国の青島攻略戦に従軍した経歴をもっている。その父が、航空兵はダメだが水兵ならばよい、と海軍を志願することは許してくれたので、昭和12年6月1日、海軍四等水兵として横須賀海兵団に入団した。そして部内選抜の丙種飛行予科練習生、飛行練習生を経て戦闘機乗りとなり、昭和18年3月、最前線・ラバウルにいる第二〇四海軍航空隊への転勤が命ぜられた。

「最前線だからと言って、べつになんの感慨もありません。航空便の出る千葉県の木更津基地に向かう途中、福島の実家に立ち寄りましたが、父は『しっかりやれよ』と言ってくれました」

渡辺の獅子奮迅の働きが、ここから始まる。通算して、渡辺の撃墜した敵機は、本人の記録によると協同、不確実もふくめ48機という。

だが、つねに先頭に立って戦つてきた飛行隊長宮野善治郎大尉が、6月16日のガダルカナル島攻撃（のちに「ルンガ沖航空戦」と呼ばれる）で戦死。二〇四空では一時、士官パイロットが皆無となった。海軍の制度上、准士官以上が見認していなければ撃墜などの戦果も正式には認められず、現認証明がなければ、たとえ味方機の最期が確認されてもその場で戦死が認定されない。軍隊も役所だから、決まりごとがあるのは仕方がないにしても、航空隊の士官搭乗員が全滅し、出撃の搭乗割に准士官以上が一人もいないという状況は、はじめから想定されていなかったのだ。そこで、下士官でありながら空中総指揮官に選ばれたのが渡辺だった。

防衛省所収の「二〇四空飛行機隊戦闘行動調書」によると、渡辺が二〇四空零戦隊を率いて出撃した戦闘は計9回にのぼる。

「自分が指揮官になって戦争ができるのかな、と思いましたが、私が指揮して出撃したときにはだいたい、うんと戦果があがったんです。搭乗員は若い人が多かったから、彼らにすれば、下士官の私が指揮官でいったほうがやりやすかったのかもしれません」

突然の敵機来襲、米軍の巧みな罠

しかし、8月14日、ブイン基地から目と鼻の先の距離にあるベララベラ島に米軍が上陸。日本軍の前進基地であるブインへの敵機の空襲も頻繁になり、邀撃戦も激しさを増していった。

8月26日午後2時10分頃、突然、敵機来襲を告げるサイレンが鳴り響いた。同時に、戦闘指揮所の鐘が激しく打ち鳴らされ、信号兵の戦闘ラッパも響きわたった。

ただちに、戦闘機隊に発進命令がくだった。搭乗員たちは飛行服をつける暇もなく、落下傘バンドだけをかかえて零戦に飛び乗った。

渡辺は、ランニングシャツに半ズボンの姿のまま、飛行靴も履かずに手近の零戦に駆け寄ると、真っ先に離陸した。

上昇しながら落下傘バンドをつけ、上空を見ると、早くも米軍の大型爆撃機・コンソリデーテッドB-24、10数機の編隊が、爆撃針路に入っているのが見えた。味方機を待って編隊をととのえる余裕はない。渡辺は、敵機の前方に向かって急上昇した。そして、敵編隊の前方1000メートル、高度差500メートルの位置に達するや、そのまま急降下してスピードをつけ、B-24編隊の左側の1機に、腹面から垂直上昇で撃ち上げた。そして、敵機の上空に突き抜けて上昇し、こんどは上方からの攻撃態勢をとった。先ほどのB-24は煙を吐きながら変態から離れ始めている。

「そのとき、前上方から2機のグラマンF4Fが射撃をしながら突っ込んできました。すかさず一番機に反航射撃を加えると、敵はパッと上下に開いて逃げようとした。

セオリーからいうと、この場合、上に行った敵機を追撃するべきなんですが、下を見ると味方機が次々と上昇してくるし、下に行ったやつのほうが墜としやすいかと考えて、まずは下にかわした敵一番機を追尾して一撃。するとそいつは、あっけなく火を噴いて墜ちてゆきました。

それで、もう1機の敵機とはまだ距離があるはずだが、そろそろ来るかな、と思いながら機首を引き起こして右後ろを振り返ったら、相手の飛行機を見ないまま、突然、バンバンッという大きな音がして、同時に目の前が真っ赤になり、爆風を受けたみたいに全身に激しいしびれを感じました。

痛みは全然ないんです。それで、はじめは飛行機が燃えているのかと思って、脱出しなくてはと風防を開けようとしたんですが、体が言うことを聞かず、手に力が入らなくて開けることができない。そこで初めて、これは体に弾丸が入ったなと思いました。

天皇陛下万歳、なんて思わない。ただ、父母兄弟が、私がここで死ぬのがわかるかな、とチラッと考えました。すると、上昇の姿勢にあった飛行機がスピードを失い、機首をガクンと落として錐もみに入りました。あわてて操縦桿をとろうとしましたが、手足がまったく動かないんです。だんだん気が遠くなって、そのまま意識を失ってしまいました」

渡辺は1機を撃墜したものの、零戦1機に対して2機が一組となり、連携して戦う米軍の戦法の術中にはまったわけである。

右顔面が吹き飛ばされるも奇跡の生還

かろうじて帰還したものの渡辺の傷はすさまじく、破片で右顔面の目から鼻にかけての肉が吹き飛ばされ、しかも顔面には無数の弾片が刺さっていた。この日、渡辺機が着陸したときの模様を、二〇四空零戦搭乗員だった中村佳雄（当時二飛曹）が記憶していた。

「搭乗員が降りてこないので、これはやられたなと思って駆け寄ると、渡辺さんが2、3人の整備員にかかえられて、飛び出した眼球を手で押さえながら血だらけの姿で降りてきて、あまりの大怪我に思わず息を呑みました」

8月30日、渡辺は、この方面における海軍の最高指揮官である南東方面艦隊司令長官・草鹿任一中将の突然の見舞いを受けた。

「長官が来られることは、事前にはなにも知らされていませんでした。私は頭に包帯をぐるぐる巻かれ、目も見えず、立つこともできない状態でした。

長官は、参謀の土井泰三中佐（戦後、陸上自衛隊に入り陸将）と二人で来られましたが、土井参謀という人も、以前から私に目をかけて、かわいがってくれていたんです。

それで土井参謀から、長官がお見えになったと言われてベッドの上で身を起こすと、手を出しなさい、と、長官自ら白鞘の日本刀を手渡されました。そのときは見えませんでしたが、“武功抜群”と清書された奉書に紅白の水引をつけ、白鞘にも“武功抜群”と記されていました。長官からは、ただ『ご苦労だった』の一言でしたね。参謀からは、功績は全軍に布告してあるから、との説明を受けました」

昭和18年9月、内地に送還された渡辺は、東京の軍医学校で弾片の除去手術を受け、次いで傷の治療、それから整形手術を受ける。右眼から頬にかけて、顔の砕けた骨をとる。そして、胸の肉を幅5センチ、長さ20センチの短冊状に、短辺の上部を残して切り取り、切ったほうを持ち上げて首に縫合する。これは、切った肉に血を通わせるための処置である。首につけた部分がなじんだ頃を見計らって、胸に残っていた短辺を切り、それをまた持ち上げて頬に縫合する。この部分が頬になじめば、首につけた部分を切って、頬に縫合する。こうして、胸から切り取った肉を、血流を絶やさずに首を経由して移植する、手間と時間のかかる手術だった。

話が手術におよんだとき、渡辺が、

「だからいまでも、私の顔の右半分には骨がないんですよ」

と言った。

「さわってみますか？」

おそるおそる、手を右頬骨のあるべきところに触れてみると、確かに骨の感触がなかった。右眼窩から鼻、頬骨にかけての骨が吹き飛ばされても、この人はいま、健康に生きている。こうやって不自由なく会話を交わしているということが、奇跡のように思えた。

渡辺は搭乗員としての再起を目指し、海軍の現役にとどまった。しかし結局、ふたたび操縦桿を握ることのないまま終戦を迎えた。

「終戦は、霞ケ浦で迎えました。とうとう来たな、という感じで、特に混乱はありませんでした。最後まで飛行機には乗るつもりでしたから、それが悔しかったですが」

飛行兵曹長に進級し、8月23日に復員した渡辺は、その年の12月に結婚した。妻のキノイは、幼なじみの同級生の妹で、双方の親どうしが決めた結婚だった。

そして昭和23（1948）年、荒井村役場に就職し、昭和30（1955）年、荒井村が福島市に合併されると、福島市役所に勤めた。役所では税務などを担当し、60歳の定年まで勤めた。その後は、家業の農業を引き継ぎ、稲作や養蚕を手がけた。

あっけない最期

最初にインタビューに応じてもらってからも、渡辺との交流は続いた。

その後も変わらず、電話がかかってくるのは決まって朝6時である。渡辺は口数が少なく、こちらから訊ねたことにしか答えない感があったが、そのあとは必ず、丁寧な手紙で補足してくれるのだった。

渡辺の語り口は終始淡々としていて、海軍や戦争への恨みごとはついぞ聞かれなかった。

「海軍は、自分が好きで入ったところですから、居心地はよかった。悪い思い出はないですね。戦後になってから昔の上官への恨み節や悪口ばかり言う人がいますが、私はそんなにいやな人にはぶつからなかったし、ああいう人間にはなりたくないと思います。

負傷したことも、戦争に出たら死ぬのが当たり前だと思っていたから、悔いは全然ありません。痛恨事だとも思ってません。自分の人生を振り返っても、感慨は全然ない。なんとも思わないですね。まだまだこれからだと思ってますから」

福島の土湯温泉で、一緒に温泉につかりながら一晩話を聞いたのが、最後の思い出となった。渡辺はそのとき、

「戦争が終わってからも負傷の後遺症もなく、それで困ったことはありません。片眼が見えないことで、はじめのうちは遠近感がつかめず、よくつまづいたり、まっすぐ歩けなかったりしましたが、日常生活に支障はありませんでした。もともと私は体が丈夫で、生まれてから一度も、風邪ひとつひいたことがないんです。

いまも、体にはどこも悪いところはありません。120歳ぐらいまでは生きなくちゃ、と思っているんですよ」

と言っていた。ところが、平成14（2002）6月3日、突然、渡辺の訃報が届く。

自宅裏を流れている用水路に落ち、亡くなっているのが見つかったという。用水路は幅1メートル近く、流れが思いのほか急である。体力に自信のある渡辺は、いつもそうしてきたように、用水路を飛び越えようとして目測を誤り、転落したのではないかと推測された。享年81。

両目が見えていれば、こんなことにはならなかったかもしれない。あれほどの負傷をもものともしなかった人が、どうしてこんな事故で、と、呆然とする思いだった。運不運とか、生命とはなんだろう。人の運命の不思議を感じずにはいられない。

【こちらも読む】『戦後も36年にわたり続けられた…終戦時の「自決者」募集の裏にあった「真の作戦」の全容』

【もっと読む】戦後も36年にわたり続けられた…終戦時の「自決者」募集の裏にあった「真の作戦」の全容