2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第4回「桶狭間！」では、今川義元が率いる大軍に対して、織田信長は何ら策を講じず家臣たちをあきれさせたが……。今回の放送の見どころについて、『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』の著者・真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

「奇襲の桶狭間」はどこから生まれたのか──参謀本部『日本戦史』の影響

窪地に陣を張って、のんびり宴会をする今川軍。どっしりと座った大将の今川義元が満足そうに「戦は勝ち戦じゃ」と言って、家臣にこう呼びかける。

「酒を配れ。一休みしてゆっくり清洲の城へ向かおう」

昭和34（1959）年に公開された映画『風雲児 織田信長』でのワンシーンだ。織田信長を萬屋錦之介が、今川義元を柳永二郎が演じている。

数に勝る今川軍がすっかり油断している様子が伝わってくるが、まもなくして大雨が降り、びしょ濡れの織田軍が馬に乗ってなだれ込んでくる。奇襲攻撃を受けた今川軍は総崩れとなり、大将の今川義元は討ち取られてしまう――。

この映画に限らず、「桶狭間の戦い」は、小説やドラマでそんなふうに描写されてきた。「今川軍の本陣に対して、織田軍は大回りして背後や側面から奇襲をかけた」という“迂回奇襲説”が長く通説として、フィクションの題材に取り入れられてきたのだ。

迂回奇襲説は、明治32（1899）年に日本陸軍参謀本部が発行した『日本戦史 桶狭間役』などで唱えられて広まった。その『日本戦史 桶狭間役』が下敷きにしたのが、江戸時代初期の儒学者・小瀬甫庵（おぜ ほあん）による信長の伝記『信長記』である。

だが、『信長記』は、信長の家臣・太田牛一（おおた ぎゅういち）が著した『信長公記』の記述に、自身の見解を加えて改変したものであり、それが長らく信じられてきたことになる。

そんな中、昭和57（1982）年に、歴史・軍事史研究家の藤本正行が『信長公記』の記述に立ち返って検証したことによって、“正面攻撃説”が打ち出された。

『信長公記』で描かれた桶狭間は雨の中の奇襲ではなかった？

もともとの『信長公記』には、どのように書かれているのか。

まず〈御敵今川義元は四万五千引卒しおけはさま山に人馬の休息在之〉とあるように、今川義元は4万5000もの兵を率いて〈おけはさま山〉で兵士や馬に休息を与えていた、という。今川軍が陣を置いた場所は「桶狭間山」、つまり、窪地ではなく、見晴らしの良い丘陵地帯だった。

また〈山際迄御人数被寄候処俄急雨石氷を投打様に〉とあり、山ぎわまで軍勢を寄せたときに、激しいにわか雨が降り出した。まるで石か氷を投げ打つようだった、とあることから、雹（ひょう）が降ったのではないかとも言われている。天候が急変したのは確かなようだ。

だが、『信長公記』ではそのあとに〈空晴るを御覧し信長鎗をおつ取て大音声を上て〉と続く。信長軍は晴れるのを待ってから、信長は槍を勢いよくつかみ、大声を上げたという。雨の中で襲撃したわけではなく、晴れるのを待ってから、戦闘を開始したことが分かる。

そして、信長軍の進軍ルートについては「中島より又御人数被出候」とあることから、最前線の中島砦から、正面攻撃するべく兵を動かしたのではないか──。これが従来の迂回奇襲説に代わって知られるようになった正面攻撃説だ。

信長軍の攻撃によって、どうなったか。〈三百騎計真丸になつて義元を囲み退けるか〉とあるように、今川軍は300騎が丸くなって大将の義元を囲んで守った。

だが、斬り合っているうちに義元を守る兵の数が減っていき、とうとう50騎ほどになると、〈信長下立て若武者共に先を争つき伏つき倒し〉、つまり、信長までが馬を降りて、若武者と同じように先を争うように、義元に襲いかかった。義元としても覚悟を決めるほかはなかっただろう。最終的には、信長の家臣・毛利新介（良勝）が、大将の義元を討つこととなった。

とはいえ、「桶狭間の戦い」には他にも説がいろいろとあり、奇襲攻撃説が完全に否定されたとも言えない。『信長公記』の内容が正しいとも限らないうえに、記述への解釈の仕方もまた研究者によって異なるからだ。

信長が名を馳せるきっかけとなった重要な戦いだが、「桶狭間の戦い」の実態については、依然として議論が続いている。

「なぜ本陣が分かった？」桶狭間最大の謎にドラマが出した“答え”

「桶狭間の戦い」で、残された謎の一つが「信長はどのようにして義元のいる本陣が分かったのか」ということ。今回の『豊臣兄弟！』では、そのミステリーに果敢に挑んでいる。

キーパーソンとなったのが、信長の家臣・佐久間盛重（さくま もりしげ）だ。盛重は信長の父・信秀の代から織田家に仕えて、信秀の死後はまず信長の配下になり、そこから信長の弟・信勝のほうに仕えた時期もあったが、兄弟の対立が深まると、再び信長の配下に戻っている。

そんな盛重は「桶狭間の戦い」において、丸根砦の守備を担っていた。だが、今川方の部将の松平元康、後の徳川家康が率いる岡崎衆の攻撃によって、城は陥落。盛重は討ち死にしている。

そんな史実をもとに今回の放送では、盛重は元康率いる岡崎衆に攻められて苦戦すると、あっさり降伏の道を選び、自身は相手方に寝返ろうとする様子が描かれた。

だが、盛重の敵軍への投降をあらかじめ予想していた信長は、家臣の簗田政綱（やなだ まさつな）を盛重のもとに送り込んでいたことが、物語の終盤で明かされる。

案の定、相手に降伏しようとしたところで、政綱は盛重を暗殺。高らかに「我らは降伏つかまつる！ これなるは大将、佐久間盛重の首！」と叫んで、今川方に首を差し出している。

裏切り者は許さないという信長の怖さを感じるが、それだけではなかった。盛重の首を差し出したうえで、その行き先を見張ることで、今川本陣の正確な場所をつかんだのである。

簡単に寝返りそうな危ない人物を始末しながら、その首さえも貪欲に利用する信長。ただの暴君ではない信長の策士ぶりが今回も描かれて、SNSでも話題を呼んだ。

雨と鉄砲の「差」が勝敗を分けた？史料と研究を踏まえた新解釈

そうして今川義元の居場所を突き止めた信長は、ついに動き出す。

今川義元が桶狭間山に陣を張っていたところを、正面から襲撃。『豊臣兄弟！』では正面攻撃説がとられることになったが、今川義元を討ち取るまでのプロセスにおいて、本作ならではの脚色も加えられた。

「桶狭間の戦い」での雨の影響については『信長公記』の記述に従うならば、信長軍は空が晴れてから攻撃に出ているため、さほど関係していないようにも思える。

だが、歴史学者・服部英雄の『桶狭間合戦考』では、〈今川義元の敗因は野営中に雹に打たれたことにある〉とし、気温が低下するなかで今川軍は体力を奪われ、火縄銃が使えなくなったのではないかと推測している。一方の信長軍のほうは砦にいたため、大雨の影響を受けることなく今川軍を攻撃できたのだろう──と論を展開した。

今回の放送では、まさにそんなシーンが描かれた。信長軍が火縄銃をどんどん撃ってくるので、義元が「我らも鉄砲で応戦せえ！」と命じるも、家臣からは「先ほどの雨で使い物になりません」と意外な事態を明かされる。「なぜ向こうは使えるのじゃ」と問うやいなや、信長軍に攻め込まれて、義元は討たれてしまった。

義元が抱いた疑問の答えは、少し前のシーンにあった。信長軍の火縄銃は雨に濡れぬように包まれている。雨に備えて銃が濡れないように準備していたのだ。そこで生かされたのは「秀長は元農民で雨が降る前兆をとらえられる」という設定だ。

前回放送では、秀長が信長に「とんびがいつもより低いところを飛んでおります。このあと一刻のうちに雨が降ってまいります」と伝え、まもなくして実際に雨が降ったことから「見事に当ておった……」と信長がつぶやく場面があった。

そこで今回の放送では、信長は低く飛ぶトンビをみて、攻めるタイミングを図ることができたのである。

ドラマならではの解釈を加えながら、それを秀長の見せ場へとつなげていく。前回の草鞋の逸話（前回記事【大河『豊臣兄弟！』豊臣秀吉の有名な「草履逸話」を“秀長の知恵”に変えた脚本力、信長を翻弄する兄弟の掛け合い】参照）をも生かした見事な物語運びとなった。

秀吉は天運、秀長は計略──同じ勝利を豊臣兄弟はどう受け止めたか

ドラマでは「桶狭間の戦い」のあと、勝利を味わう豊臣兄弟の姿が描かれたが、そのセリフが印象的だった。

秀吉は「だから言ったであろう！ 信長様は、勝つと。そういう天運をお持ちなのだ！」と信長の強運ぶりに心酔している。

だが、秀長のほうは、信長の深謀遠慮ぶりに舌を巻く。

「本当にそうであろうか？ ギリギリまで戦支度をせずに敵を領内におびき寄せたこと、佐久間盛重様の首が運ばれるのを見越して、義元の居所を突き止めたこと。そして、敵を油断させ、大軍勢を2つに分かれるように仕向けたこと。すべては殿様の計略じゃ。大したお方じゃ」

一方で、信長の胸中も明かされており、妹の市が「まこと、悪運がお強いこと」と声をかけると、信長は「わしもそう思う」とし、こんな心情を吐露している。

「あれこれ策を弄したところで、それがうまくいくとは限らぬ。こたびも、あの雨が我らの迫る足音を消してくれた。敵の鉄砲が使い物にならなくなった」

作戦がうまくいったことは事実だが、運の良さもあったと自身で振り返っている信長。つまり、秀吉と秀長、どちらも間違えてはいなかったわけだが、感じ方の違いが2人のキャラクターをよく表している。

直感で突き進む秀吉に、策を講じる秀長。そんな名コンビぶりが見られそうだ。

次回は「嘘から出た実（まこと）」。織田家中で御前試合を開き、秀吉は前田利家と対決する。

