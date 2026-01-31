節分の「一風変わった豆まき」子どもより大人が盛り上がる？ 我が家の人気No.1行事になった理由

7歳の娘と5歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。

今回は、もうすぐやってくる節分の日（今年は2月3日）に関するお話。節分といえば、「鬼は外、福は内」と言いながら、厄除けや無病息災を願う豆まきを行いますよね。ですが、はなゆい家では数年前からちょっと変わった豆まきをしているそう。その豆まきは子どもたちだけでなく、親も一緒に楽しめるらしく、はなゆい家では1年でいちばん盛り上がる行事なんだとか。その内容を詳しく教えてもらいました。

節分の日は1年で最も盛り上がる行事

こんにちは！ 小学生と幼稚園児を子育て中のはなゆいです。今回お届けするのは、節分のお話。

節分といえば「鬼は外、福は内」

ですが、我が家では「鬼は闇、福拾う」なんです。

何それ？と思われましたよね。そう、我が家ではオリジナルの「“闇”豆まき」で節分をエンジョイしているのです。

「“闇”豆まき」とは、娘と息子にとっては、思わぬお菓子やお小遣いがもらえる嬉しいイベント。大人にとっては、子どもの真剣な表情を見つつ、子どもに負けじと大人げなく参加しちゃうイベント。我が家において、1年で最も盛り上がる行事なのです。

やり方はとっても簡単。豆が入った小袋にお菓子や小銭を貼り付けます。それを部屋中にばら撒きます。そして、部屋の明かりを消して、暗闇の中でお宝探しスタート！

普段は「暗いの怖い〜」とか言っている子どもたちも、この特別な「お宝探し」なら、暗闇もへっちゃらです。テンション高く、闇の中に飛び込んでいきます。

ある年はパパが本気を出した結果、がっぽりとお宝をゲットして子どもたちからの羨望と尊敬を集めていました。

今年も節分の日が近づいています。さて、どんなドラマが生まれるのか!? 皆さんも良かったら真似してみてくださいね。

母が欲しかった“おひとり様時間”がきっかけ

我が家の「闇豆まき」のルーツは、幼稚園での保護者会にあります。豆まきの話になった時に、九州出身の方から「育った地方では節分に、暗闇の中でボウル片手にお菓子を探して『福拾い』を楽しんでいた」という話を聞かせてもらったんです。

当時、子どもが1歳と3歳で外部の豆まきイベントで見かける鬼を本気で怖がる時期だったので、それなら家でやれるし楽しそう！と取り入れたのがきっかけでした。

実は、スタートした時から今のスタイルだったわけではないんです。当初はお菓子や小銭ではなく、当時の私が何よりも欲しかった“おひとり様時間”を「30分」「1時間」「3時間」と紙に書いて撒いてみたところ、夫婦で大盛り上がり！

見事『3時間のおひとり様タイム』を獲得した私は「来年もやろう！」と決意したのでした。それからマイナーチェンジを重ね、現在の闇豆まきスタイルに。

今年は5年目。娘が、「今年は普通の豆まきもやりたい」と言い出しているので、もしかしたら原点回帰するかもしれませんし、両方やるかもしれません。

そんなわけで、今年の節分は2026年2月3日（火）。

お菓子？ お小遣い？ それともおひとり様時間？

皆様のご家庭にも、ちょっとした“ドラマ”と“笑い”を招いてみてはいかがでしょうか？

