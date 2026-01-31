実は「サウナで頭痛が緩和」することが最新研究で明らかに…「筋肉ほぐし」で痛みがやわらぐロジック

METOSは、フィンランドにおけるサウナが及ぼす影響を実験してまとめた「エビデンス」を持っている。サウナに詳しい中京大学の舟橋弘晃准教授がまとめた学術論文をベースに、実験に基づいたエビデンスを見ながら、サウナの可能性を模索していく。

日本人の3〜4人に1人が悩んでいる「頭痛」。痛みの原因や程度、症状が出る頻度は人それぞれだが、サウナで症状緩和が期待できるのかをみていく。

※本記事はMETOS監修『METOSが教える! 悩み別サウナの入り方 最高に仕上がるサウナの法則』から抜粋・編集したものです。

サウナが効く「頭痛の種類」はどれ？

頭痛は、大きく3つのタイプにわけられます。風邪や二日酔いなどが原因で起こり、その原因が解消されれば自然に治る「日常的な頭痛」、原因となる病気がないのに繰り返し起こる「慢性頭痛」、くも膜下出血や脳腫瘍などが原因の「脳由来の頭痛」の3つです。

さらに「慢性頭痛」は、頭重感（ずじゅうかん）が持続する「緊張型頭痛」、脈を打つようにズキンズキンと痛む「片頭痛」、目の奥が激しく痛む「群発頭痛」の3種類に分けられます。

このうち、片頭痛と群発頭痛に関しては、あたためると痛みが悪化する場合があり、安静にすることが大切です。ただ、緊張型頭痛に関しては、適度に身体を動かすことや入浴することが痛みの緩和につながることもある、とされています。

なぜかというと、緊張型頭痛は、長時間同じ姿勢でいることや姿勢の悪さ、硬さや高さが合っていない枕、運動不足などの生活習慣が原因で、頭から首、背中にかけての筋肉が凝っているケースが多いからです。

そのため、生活習慣をあらためると同時に「筋肉をほぐしていく」ことが有効なのです。

サウナ入浴を続けたことで頭痛が緩和

凝り固まった筋肉をほぐすことが痛みの緩和につながるのであれば、当然、サウナに入ってリラックスして過ごすことは有効だと考えられます。実際、緊張型頭痛持ちの患者を対象におこなわれた検証でも、サウナの頭痛に対する効果が証明されています。

検証の対象となったのは、ニュージーランド・ウェリントン在住の緊張型頭痛持ちの20〜70歳の男女37名。週3回20分のサウナ入浴を8週間続ける「サウナ群」17名と、その対照群20名とに分けられ、それぞれの頭痛強度の平均値が測られ、変化の推移が観察されました。

その結果、頭痛強度の平均値が、検証開始時点で《サウナ群＝4.3、対照群＝3.5》であったところ、検証開始から1〜2週目にして頭痛強度はほぼ同じになり、3〜4週目になると、サウナ群が対照群を大きく下回ったことが観測されています。

さらに、検証開始から7〜8週目には《サウナ群＝2.6、対照群＝3.1》と、完全に数値が逆転。この結果からも「サウナ入浴によって緊張型頭痛の緩和が期待できる」と言えるでしょう。

【後編記事】『“月に9回以上”サウナに入ると、まさかの「認知症予防」に…フィンランド人が提唱する《驚きの研究結論》』につづく。

