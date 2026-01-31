【マンガ】イヌの「放置うんち」に憤慨していたら…飼い主にまさかの「犯人疑惑」！

『白柴生活〜ときどきカメ〜』

2021年のある日、某ペットショップでボク（漫画家・奈良裕己）と妻と娘は、白柴の子犬・咲（サク）にひとめぼれしました。ひとめぼれだけで飼うのは無責任だと思い、考え直そうとしたはずだったのですがーー。この日から、白柴生活が始まったのです。

今回は、「放置うんち」に関するお話です。

ミニコラム「もうカンベンしてください！」

飼い主としての最低限のマナーさえ守れない人が、果たして愛犬と幸せに暮らせるのだろうか。

ちゃんとマナーを守り楽しく愛犬と暮らしている人までもが同類だと思われたらたまらない!

「放置うんち」対策に「イエローチョーク作戦※」を以前紹介したが、最近は「放置うんち」を見かけなくなったこともありチョークは持ち歩いていなかった。

（※第7話参照 https://gendai.media/articles/-/101930）

でもここ数週間で「放置うんち」をちらほら見つけるようになったのだ。

愛犬がうんちをしているその姿を、その飼い主は一体どんな気持ちで見ているのだろう。

「よし、誰も見ていないな……早く済ましてくれよ！」とか？

「どうせ誰かが片付けるんだから良いでしょ！」とか？

想像しただけで情けない！

住民の方の視線で仕方なく今回はボクが片付けたが、毎回こんなことやってられないし「正直ものが馬鹿を見る」なんてことはおかしい。何より近隣住民にとってはたまったものじゃない。

幸せな愛犬との生活のためにも、飼い主みんなでマナーを守っていきましょうよ！

ということで、これからはチョークをお散歩バッグに常備しようと思う。

【こちらも読む】【マンガ】階段の下から白柴の呼ぶ声が…甘えん坊すぎる「その後の行動」とは

【こちらも読む】【マンガ】階段の下から白柴の呼ぶ声が…甘えん坊すぎる「その後の行動」とは