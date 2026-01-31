古典を読むことの意味──戸谷洋志さんと読む『三大哲学書』#0-2【別冊NHK100分de名著】

「三大哲学書」を戸谷洋志さんが解説 #0-2

「真実」はどこにあるのか？ 「共同体」が成立する条件とは？ 私たちを覆う「不安」の正体とは──？



哲学史上「最難解」とされる三つの古典、カントの『純粋理性批判』、ヘーゲル『精神現象学』、ハイデガー『存在と時間』。



この3冊を、哲学者・戸谷洋志さんがその概要、執筆の時代背景、重要概念、思想の押さえるべきポイントを厳選して解説する『別冊NHK100分de名著 集中講義 三大哲学書』が大反響につき発売即増刷となりました。





違った時間の尺度で考える

今回は増刷を記念して、本書「第0講」より、三冊の古典から浮かび上がってくる、現代社会への「問い」についての解説を追加特別公開します。（第2回／全2回。第1回はこちら）

（#0-1から続く）そうであるとしたら、災厄の時代を生きる私たちに求められているのは、問題の本質を見定め、地に足の着いた思考を取り戻すことなのではないでしょうか。それに対するアプローチとして有効なのが、古典を読み直すということなのです。



古典は、文字通り、今はもう古くなってしまった文献です。それは、現代とは違った言葉遣いで語られます。言い換えるなら、現代の常識が通用しない、それでは理解できないものである、ということです。古典を読むためには、私たちの方から古典の世界を訪ね、その世界の言葉に自分を適応させていかなければなりません。それが簡単ではないことは当然です。しかし同時に、それによって私たちは、日常を圧倒する情報過多から、自分を解放することができるのです。



それは、譬（たと）えて言うなら、インターネットが一切使えない国に、海外旅行するようなものです。初めのうちはＳＮＳを見たくてうずうずするかも知れませんが、やがてそんなものがなくても、目の前の光景に見入ったり、刺激的な体験を楽しめたりするようになるはずです。やがて、実はＳＮＳなんてなくても毎日を楽しく過ごせることに気づきます。要するにデトックスされるのです。



古典を読むためには、集中と反復が必要です。ぼーっとしながら読んでいると、古典はまったく理解できません。また、とにかく早く読み終わろうとして、ぱらぱらと読み流しているだけでも、その内容は頭に入ってこないでしょう。まるで名探偵が事件現場を観察するために、狭い部屋を何も見逃すまいとぐるぐる歩き回るように、一つの箇所をじっくりと読むことが、古典の読解には不可欠です。



しばしば、古典を読むことのメリットは、教養を身に付けられる点にある、と言われます。もちろんそうした側面はあるかも知れません。しかし、それ以上に、古典は現代社会の問題に役立てることができます。それは、問題の本質を見定めることで、次々と移り変わる表層に惑わされることなく、深く思考できるようになる、ということです。



もちろん、それは問題を解決できる、ということまでをも意味するわけではありません。哲学の古典を読んだところで、現実の世界で起きている戦争を停止させることはできないかも知れません。しかし、そうした戦争の是非について、あるいはその戦争の何が問題であるのかについて、自分の意見を説明できるようにはなります。なぜ、私たちは戦争をしてはいけないのか。あるいは反対に、なぜ、そうであるにもかかわらず、私たちは戦争をしてしまっているのか。その理由を語れるようになるのです。



現代社会に生きている多くの人は、悲惨な報道に驚くことはあっても、その報道からじっくりと思考を深めることはできていません。高速で更新されていく情報が、そんな余裕を与えてくれないからです。それを可能にするためには、違った時間の尺度で、問題を考える必要があります。そうした別の時間を開くものこそ、古典に他なりません。



インターネット上で飛び交う情報は、一週間で忘れ去られます。しかし、古典は数百年、数千年のときを経て、現代に届けられているのです。古典を読むということは、その時間に浸りながら、誰にも邪魔をされることなく、じっくりと思考に没頭することを意味するのです。

三つのキーワード

それでは、私たちの時代を困難なものにしている問題の本質とは、いったい何なのでしょうか。もちろん、それをここですべて列挙することはできません。しかし、少なくとも中心にあるのは、次の三つのキーワードだと思います。



第一に、「真実」です。新型コロナウィルス感染症がパンデミックを起こしていたとき、そのウィルスがどこからやってきたのか、どうすればそのウィルスに対処できるのかを、誰も説明できない状況に陥りました。最高峰の科学者の間でさえ意見が割れることも当たり前でした。そうした状況のなかでは、一般の人々には、何が真実であるのか、何を信じたらよいのかがまったく分からなくなってしまいます。



このように真実が分からない状況は、デマが流布することを可能にします。なぜなら、デマをデマであると言えるためには、それに先行して、何が真実であるかがはっきりしていなくてはならないからです。実際に、パンデミックが進行している間、様々なデマが出現してきました。そして、デマに煽動された人々は、しばしば敵対し、暴力的な事件にまで発展することさえありました。



デマによる分断は、戦争においてより顕在的になります。報道を見ていると、敵対する国同士の間で、言っていることがまったく異なることに気づきます。人々は、自分が味方をしている勢力の意見を真実だと思い込んで、敵対する側の意見はすべて噓だと、頭から決めてかかっているようです。しかし、そもそも真実とはそうした概念なのでしょうか。私たちは、改めて真実とは何か、ということを、考え直すべきなのではないでしょうか。



第二に、「共同体」です。デマによる分断の煽動は、それまでは仲間だと思っていた人々の間に、「味方／敵」という対立を作り出します。たとえば、パンデミックが起きていた初期の段階では、外国人がウィルスを持ち込んだと言われて、外国人差別が行われました。それまで、日本に住んでいる外国人とも普通に接していたのに、ある日を境に、突然そうした人々を「仲間」の範囲から排除するのです。



戦争において、そうした分断と排除はより深刻化していきます。特に当事国においては、自分が誰の「仲間」だと見なされているのかによって、命を脅かされることもありえます。「敵の敵は味方」とか、あるいは反対に、「敵の味方は敵」といった具合に、どんどん分断が広がっていきます。このような事態はやはり異常です。



共同体は、互いを何らかの意味で仲間だと見なす人々の繫がりで形成されます。しかしその形は常に同じではありません。これまで成員だった人が、もう仲間ではないと見なされて、共同体から排除されることもあります。それは場合によっては生死に直結する事態にも至ります。成員の調整が不可避なのだとしても、それが極端な暴力に陥らないようにするためにこそ、私たちは共同体のあり方について考えなければならないのです。

第三に、「不安」です。これまで指摘してきた問題に比べると、不安はいかにも主観的で、些細なもののように思われるかも知れません。しかし、真実を蔑ろにするデマも、共同体から人々を排除する暴力も、その根底にあるのは、世の中に対する漠然とした不安ではないか、と考えることもできます。



現代は、価値観が極端に多様化し、変化が激しく、未来の予測が困難な時代です。私たちが子どもの頃から学んできた常識はどんどん通用しなくなっていきます。日々、未知の出来事、これまでの経験知では解決できない問題に、誰もが直面しています。



ニュースを見ていると、そこで報道される出来事の数々はあまりに非現実的であり、まるで自分が夢の国に、あるいはゲームの世界に迷い込んだかのように錯覚することもあるのではないでしょうか。パンデミックや戦争の情報が錯綜しているとき、そうした感覚は一層強烈なものになるでしょう。



こうした違和感が意味しているのは、私たちが現実に対して親しみを抱けない、ということです。そのとき現実は、自分が本来属するべき場所ではないかのように感じられます。まるで、知らない町で乗ったバスで、降りるべき停留所を乗り過ごし、どんどん未知の住宅街の奥深くに迷い込んでいくときのように、現実に対して置いてけぼりにされているように思えるのです。このような感覚があるからこそ、不安に駆られた人は、いち早く安心を得ようとして、デマを信じてしまいます。あるいは、自分の「仲間」が誰であるかを確かめようとして、謂れない誰かを「敵」に仕立て上げます。



不安を払拭することはできないかも知れません。しかし、その不安に飲み込まれて、暴力に加担することがあってはなりません。だからこそ私たちは、自分が現実に対して感じる違和感の正体を理解し、それを手懐けていく必要があるのです。



このような観点から、本書では、「真実」「共同体」「不安」という三つの問題を考えていきます。この三つは相互に連関しているのであって、決してバラバラに切り離されているわけではない、ということに注意してください。

本書「別冊NHK100分de名著 集中講義 三大哲学書 カント『純粋理性批判』 ヘーゲル『精神現象学』ハイデガー『存在と時間』」では、



第0講 なぜ今「三大哲学書」を読むのか

第1講 カント『純粋理性批判』──真実とは何か

第2講 ヘーゲル『精神現象学』──共同体とは何か

第3講 ハイデガー『存在と時間』──不安とはなにか



という4つの講義を通して、不朽の名著から、現代が直面する問題の本質を読み解いていきます。

別冊NHK100分de名著 集中講義 三大哲学書 カント『純粋理性批判』 ヘーゲル『精神現象学』ハイデガー『存在と時間』（戸谷洋志 著）

■脚注、図版、写真、ルビは権利などの関係上、記事から割愛しております。詳しくは書籍をご覧ください。



著者

戸谷洋志（とや・ひろし）

哲学者、立命館大学大学院准教授。1988年、東京都生まれ。法政大学文学部哲学科卒業後、大阪大学大学院文学研究科博士課程修了。博士（文学）。ドイツ現代思想研究に起点を置いて、社会におけるテクノロジーをめぐる倫理のあり方を探求する傍ら、「哲学カフェ」の実践などを通じて、社会に開かれた対話の場を提案している。著書に『ハンス・ヨナスの哲学』（角川ソフィア文庫）、『ハンス・ヨナス 未来への責任 やがて来たる子どもたちのための倫理学』（慶應義塾大学出版会）、『哲学のはじまり』（NHK出版）、『メタバースの哲学』（講談社）、『責任と物語』（春秋社）、『詭弁と論破 対立を生みだす仕組みを哲学する』（朝日新書）など。2015年「原子力をめぐる哲学 ドイツ現代思想を中心に」で第31回暁烏敏賞受賞。

※全て刊行当時の情報です。


