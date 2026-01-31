上皇さまと美智子さまは「皇族の交通ルール」を変えた…その「改革」に隠された「意外な意味」

平成の中盤以降、明仁天皇・美智子皇后ご夫妻（当時）と、徳仁皇太子・雅子皇太子妃ご夫妻のあいだには、しばしば「衝突」「すれ違い」と言える状況があった。

それはどのような衝突だったのか。それは皇室の在り方とどう関わっているのか。

注目の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」 二つ家族はなぜ衝突したのか』では、宮内庁担当記者を務めてきた著者が「二つの家族」の関係を軸に、平成から現在までを描き出している。

ここでは本書から、平成の天皇（＝明仁天皇）と美智子さまが、即位後に始めた「改革」を紹介した部分をお届けする。二人の改革志向は、平成期以降の皇室を考えるうえで重要なポイントだ。

改元のときに明仁天皇が言ったこと

明仁天皇即位から4日後の1989（平成元）年1月11日、「朝日新聞」と「読売新聞」がそろって連載を始めた。朝日は「新天皇 素顔の55歳」と題して夕刊で全6回、読売は「平成の天皇」として朝刊に全8回。いずれも、明仁天皇の人となりや、皇太子時代からの取り組みを紹介するもので、内容の印象は驚くほど似ている。

内容が似ているということは、記者たちの取材体験が共通していたということであり、そうした取材で昭和末期にため込んだ、明仁天皇の人柄や志向に関するエピソードが一気に放出された。そこで表現されたのは、後に確立される「平成流」の要素そのものであり、その意味で、「平成流」は平成前夜から周到に用意されていたと見ることができる。この連載の内容を順に見て行こう。

まず、朝日の第1回は「『東宮流』これまで通り」「厳然と続いた『毒見』やめる」。昭和の時代まで、侍医による「毒見」が行われていたこと自体に驚くが、注意を惹かれるのは「東宮流」との表現である。記事を読んでみると、それは、友人を御所に呼び、友人の家にお忍びで出かけることだという。

令和となった今の時点から振り返ってみると、確かに友人や、気にかかる著名人、文化人らを、「自宅」である御所に呼んで親しく懇談する行いは、平成を通じて続けられた。記事はこれを「東宮流」と呼んでいるのだから、昭和天皇は在位中にそのようなことをしなかったと記者が認識していたということだろう。自ら選んで頻繁に人を呼び寄せ、交流を重ねることは、まさに「平成流」を実践する行いの一つとなっていく。

「信号」にまつわる改革

続く「朝日新聞」の連載第2回は、皇室の警備の問題に紙面を割き、明仁天皇が皇太子時代に「警備が過剰ではないか」と指摘していたことを取り上げている。

それまで天皇や皇太子が車で出かける際、通行側道路の信号を青にし、ノンストップで走行させていたが、明仁皇太子は、一般の車と同じように信号を守りたいとの意向を示し、1985（昭和60）年から都内に出かける際には赤信号で止まることになったという。

しかし、私がかつて警察関係者に聞いた話では、すべての信号を自然のままにすると、赤信号で止まるたびに人が集まり、整理誘導の負担がきわめて大きいため、警備当局はあらかじめ決められた場所だけを人為的に赤信号に切り替えていたという。沿道の人々は、その決められた場所に集められ、車に手を振ることになる。

朝日の記事も「作られた赤信号」との表現で、このいきさつに触れている。一般の国民と同じにしてほしい、迷惑をかけたくない、という気持ちは立派なものだと思うが、見方を変えれば、警備の都合を曲げてまでもそうありたいという私的な要望に応えるため、かえって手間のかかる見せかけだけを作ったと言えなくもない。

前述の警察関係者は「全部青信号のノンストップにした方がはるかに混乱は少なく、警備も楽だが、ご要望なので仕方がない」と話していた。この「作られた赤信号」のからくりは、おそらくすぐに見破られたのだろうが、それを知った夫妻がどのように反応したかは聞いたことがない。

一般人に迷惑をかけるのがそれほど心苦しいのであれば、そもそも外出や各種訪問を減らすというのも一つの方法だ。明治天皇は、自分が外出をしたがらない理由について「官吏や一般国民の迷惑、大騒ぎさせることの無駄」を挙げていたという（『宮中五十年』坊城俊良［ぼうじょう・としなが］）。

明仁天皇がそうした路線を取らなかった背景には、活動することを象徴天皇の本義に据え、自らの姿と行いを国民に「見せる」ことを重視する価値観があったように思う。警備の過剰を改めることは、より多く「姿を見せる」ことにつながる。「見せる」ことは、「平成流」を形作る、重要な一要素だったのだ。

