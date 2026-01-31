「塩政・関税・国家」 ［著］岡本隆司

分野が違っても読みたいと思う本がある。理解できるか心許（こころもと）ないけれども、読んでみたいと思う作者がいる。読書好きの人は共感してくれるに違いない。私は西洋史が専門だが、この著者の本が出たら、専門外の中国史でも必ず読んでいる。

私にとって著者の最初の本は『宗主権の世界史』（名古屋大学出版会、2014年）。アジアには存在しない西洋由来の支配概念「宗主権」を軸に、清朝の近代を見事に解剖。清朝は宗主権を「朝貢体制」や「天下」などの中国の伝統的な世界観と結びつけ、独自に受容しようとした。西洋の概念を導入する際、単なる輸入でない翻訳がどのような役割を果たして、アジア近代にいかに影響したのか。清朝の主体性が西洋との位相の中で浮き彫りとなるのだ。なんと中毒性のある語りだろう。私も東欧から西欧をそう捉えてきたので、その論理展開に共感してしまったのである。

西洋の概念はアジアには当てはまらないと、のっけから拒否するのではなく、その懐に入って内から批判するスタイルは、本著でも確固と実践されている。今回の対象は「塩政」。これは、唐代から千年以上続いた塩取引の統制と流通課税を指す。重要なのは、取引には徴税や統制が組み込まれていたという事実。塩政とはまさしく制度と運用と取引の複合だ。筆者は、この伝統的な塩政と、中国が西洋と接触した清末以降の関税・海関制度との並行的な展開に関心を注ぐ。検証の末、19世紀にも取引と徴税の一体的な持続を確認。こうして、統制しながら流通を促し徴税をも行う塩政を、国家による「専売」や「独占」といった西洋発の認識では到底捉えきれないと結論する。

なにより著者は、この取引のあり方こそ、信用を含む中国社会の秩序を形作ったのだという。まさに本書は、塩政を通じて今に繫（つな）がる中国社会の深層に光を当てたのだ。現代中国の基層を知る鍵がここにあるといえる。

◇

おかもと・たかし 1965年生まれ。早稲田大教授（東洋史・近代アジア史）。著書に『属国と自主のあいだ』『中国の誕生』など。