中国製の「安価な軍用ドローン」が幅を利かせる市場にグーグルの元CEOが「本格参戦」

中国産の安価なドローンがもたらした戦場での変化

近未来の戦場の主役は、人工知能（AI）が敵を発見・追尾して、人間の指示を受けずに攻撃を仕掛ける「殺人ロボット」になるかもしれない──。米紙ニューヨーク・タイムズ（NYT）は12月31日、そんな不穏な未来を警告する長文レポートを公開した。

「ウクライナで生まれた『殺戮AIドローン』の兵器庫」と題されたその記事は、AIやドローンなどの最新テクノロジーの活用が進む対ロシア戦の血なまぐさい現実を浮き彫りにした。

ウェブサイトに掲載された記事にアクセスすると、真っ黒なスクリーン上に荒い画質のビデオが浮かび上がる。ウクライナ軍のドローンから撮られたその映像は、のどかな田園地帯を走行するSUV車両を、AIソフトウェアが自動的に追尾する模様を収めたもので、目標をロックオンしたドローンが急降下し、攻撃を加えていた。

「軍用ドローンの大半は、人間の命令を必要としている。だが、ウクライナ軍が投入した最新ドローンは、AIが人間の介入なしで敵を追尾し、攻撃する」というテキストが画面に浮かぶ。

中国メーカーのDJI製を筆頭とする安価なドローンが、戦場の景色を一変させつつある現実は、すでに広く報じられている。ウクライナ軍は現在、月に約20万機のFPVドローン（一人称視点のドローン）を製造中で、今後は年間450万機までその規模を拡大する計画だとされる。

「AI時代の武器商人」に転身したグーグル元CEO

だが、ここで注目すべきは、このようなハイテク兵器の開発を、シリコンバレーを代表する大物経営者であるグーグルの元CEO、エリック・シュミット氏が主導している点だ。

創業初期のグーグルをCEOとして率い、親会社のアルファベットの会長を務めた同氏は、2017年の退任以来、米政府の諮問委員会やシンクタンク、そして出資先のスタートアップを通じて、テクノロジー業界と米国防総省の仲介役を務めてきた。同氏はまた、AIに関する国家安全保障委員会の議長も務めていた。

NYTの記事によれば、バンブルビー（Bumblebee）と呼ばれるシュミット氏のベンチャーが開発したドローンは、インターネット接続が遮断された、もしくは妨害電波でGPSにアクセス不能になった環境下でも運用でき、「自律終末誘導による直撃率が70％以上」と製品資料で謳われている。

このドローンは、AIを用いた目標認識機能を備え、カメラが捉えた映像から敵の兵士や車両、バンカー（防御施設）の存在を、人間が気づくよりも早く察知する。操縦はネット経由でも可能で、約480キロ離れた場所にいる操縦士が攻撃を指揮した事例も報告されている。

ウクライナがこのような兵器の導入を加速させる背景には、切実な理由がある。2月に丸4年を迎える同国とロシアとの戦争はすでに、双方に100万人以上の戦死傷者をもたらしている。

国連ウクライナ人権監視団（HRMMU）の発表によれば、ウクライナ側の民間人死亡者数は、2025年の1年間で2500人を超え、そのうち577人がドローンによる攻撃で亡くなっていた。

テクノロジー界の大富豪が目指す構想とは

米フォーブスは今から約2年前の2024年1月、ウクライナの戦場を視察したシュミット氏が、軍用ドローンのプロジェクトを秘密裏に立ち上げたと報じていた。同氏はこれに先立つ2023年7月のウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）への寄稿で、「カミカゼドローン」と呼ばれるターゲットを待ち伏せして破壊する滞空型兵器が「戦争のあり方を一変させる」と論じていた。

戦場で使われるドローンの大半は、いまでも個々の兵士が1機ずつマニュアルで操作している。

しかし、テクノロジー業界を代表する富豪で、推定純資産が370億ドル（約5兆7600億円）のシュミット氏とその関係者は、潤沢な資金力を背景に、数十機や数百機にも及ぶAIドローンをネットワーク化し、「スウォーム」と呼ばれる群れで大規模に投入する構想を描いている。

フォーブスによれば、シュミット氏の軍事ベンチャーは、アップルやスペースX、グーグルなどの大手からトップクラスの人材を引き抜いている。

同氏はまた、2014年4月にスタンフォード大学で行った講演の中で、「ロシア軍が高齢者や子どもが住む集合住宅を破壊する光景を見て、我慢がならないと感じた」と語った。

その上でシュミット氏は、ホワイト・ストーク（White Stork）と呼ばれる自身のスタートアップが、政府の支援の下でドローンに取り組んでいると明かし、「私はいまや、正式に認可を受けた武器商人になった」と語っていた。

