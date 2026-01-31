難攻不落の「B-17」を2機も撃墜した「撃墜王」が、ある日突然、戦場から姿を消した…彼を襲った「まさかの病名」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は名パイロットとして知られながら戦後ちょっとした行き違いでパイロットになれなかった田中國義少尉を紹介する。

強敵「B-17」を2機同時撃墜した男

「今日はあなたに紹介しようと、日本海軍一の搭乗員に来てもらいました。田中國義さん。彼は零戦が登場する前、九六戦で戦った支那事変のとき、私の列機を務めてくれた男です」

と、志賀淑雄は言った。志賀は元海軍少佐。真珠湾攻撃をはじめ、さまざまな戦いで零戦隊を率いて戦った指揮官搭乗員である。

平成7（1995）年初秋。この日、私は、志賀の戦中戦後の体験談を聞かせてもらうため、五反田で志賀が経営する会社を訪ねたのだ。

志賀は、自身の戦争体験を語らず、けっして表に出ようとしないことで知られていた。零戦搭乗員会の事務局を預かる小町定（元海軍飛行兵曹長）の紹介で、ようやくアポイントメントをとりつけることができ、意気込んで訪ねて行ったのだが、うまくはぐらかされた形になって、はからずも田中のインタビューをすることになった。

田中國義――その名は、支那事変有数の「撃墜王」として、また「空の要塞」と呼ばれ、難攻不落を誇った零戦の強敵、米軍の大型爆撃機ボーイングB-17を2機同時に撃墜したエピソードとともに空戦記の本にしばしば取り上げられていたので、私も知っていた。なかでも、光人社の高城肇氏が書き、坂井三郎（元海軍中尉）の名前で出たベストセラー『大空のサムライ』に、B-17との戦いの場面が活写されている。だが、目の前にいる田中は、そんな戦歴と、兵から叩き上げた過去が想像できないほど、穏やかな風貌と朴訥な語り口が印象的な人だった。

「いつの日か、自分も空を自由に飛んでみたい」

田中は、大正6（1917）年、佐賀県に生まれた。生家は兼業農家で父は中学校の教員、7人きょうだいの次男だった。小学生の頃、郷土出身の陸軍のパイロットが福岡県の大刀洗飛行場に勤務していて、ときどき小学校の上空に飛来、宙返りや校舎の屋根をかすめるほどの低空飛行をするのを見上げ、

「いつの日か、自分も空を自由に飛んでみたい」

と、飛行機乗りを志すようになる。

昭和9（1934）年6月1日、一般志願兵として佐世保海兵団に入団、四等機関兵を命ぜられた。そして10日後、航空兵への転科希望者の募集があるとそれに飛びつき、四等航空兵となった。ただ、この「航空兵」は搭乗員のことではなく整備員の補助である。のちに制度変更で「飛行兵」と「整備兵」に分かれるまでは、搭乗員も整備員も「航空兵」と呼ばれていた。

そして11月、三等航空兵になり、横須賀海軍航空隊（横空）の整備分隊に配属された田中は、翌昭和10（1935）年はじめ、第三十一期操縦練習生（操練）の募集があることを知り、さっそく願書を提出した。

そして難関を突破して合格、昭和10年9月、第三十一期操縦練習生採用予定者200名のうちの一人として、霞ケ浦海軍航空隊の門をくぐった。

昭和11年3月、田中は操縦練習生を卒業、希望どおり戦闘機専修として、長崎県の大村海軍航空隊（大村空）に転勤する。

昭和12（1937）年7月、中国・北京郊外の盧溝橋で日中両軍が激突、北支事変（のち、第二次上海事変とあわせて支那事変と呼称）がはじまると、海軍は、中国戦線に投入するため、大分県佐伯基地で第十二航空隊（戦闘機の使用機は九五式艦戦）、大村基地で第十三航空隊（同・九六式艦戦）を編成。田中は第十三航空隊に転勤を命ぜられた。

B-17の7機編隊に単機で挑む

「10月、一期後輩の武藤金義二空（二等航空兵・当時）と一緒に上海に赴任しました。翌日、慣熟飛行のため、武藤と二人で揚子江上空を飛んでいると、突然、武藤機が猛スピードで下降をはじめました。急いで追いかけ、着陸すると、武藤機の翼に一発の小銃弾の弾痕がある。戦場に来たことを実感しました。

この頃は搭乗員のほうが多くて飛行機が足りないから、出撃も自分の番はなかなか回ってこない。もちろん、搭乗割に自分の名前があったら嬉しいですよ。行ったら死ぬかもしれないとか、そんなこと考えたこともありません。だって、喧嘩するときでも、負けると思ってやらないでしょ。戦になったら敵をやっつけてやる、それだけですよ」

田中は昭和12年12月9日、南昌空襲で初陣を迎え、翌昭和13年2月に第十二航空隊に転勤、7月末、内地に帰還するまでの間に13機（うち協同2機）を撃墜した。

陸軍の始めた戦争（事変）ではあるが、始まったからには目の前の敵を一機でも多く叩き墜とす。これが現場の将兵に共通する思いだった。新聞、ラジオの報道がまた、彼らの心情を後押しした。特に新聞は、地方ごとに、郷土出身の搭乗員の活躍を大きく伝えた。

昭和16（1941）年12月8日、日米開戦のときは台湾の台南海軍航空隊（台南空）にいた。台南空零戦隊は開戦劈頭、陸上攻撃機を護衛して台湾からフィリピンの米航空基地を空襲、わずか数日で米軍航空兵力を一掃してしまう。そして日本軍の占領地域の拡大とともにフィリピン南西のホロ島、ボルネオ島北東部のタラカン島（現インドネシア領）へと前進する。昭和17（1942）年1月24日、輸送船団の上空直衛を命じられた田中は、爆撃に来襲した米陸軍の大型爆撃機・ボーイングB-17の7機編隊に、単機で戦いを挑んだ。

「まず爆撃を阻止するために、正面から反航して一撃をかけると、敵はあわてて爆弾を投下した。積んでいる爆弾に機銃弾が命中すると、爆発して木っ端微塵になるから怖かったんでしょう。もちろん、ろくに照準もせずに落とした爆弾が命中するはずもなく、とりあえず輸送船団を守ることには成功しました。それから20分間にわたって、型通りの後上方攻撃をかけ続けました。敵の防御砲火はすごいもんです。何撃目だったか、操縦席に被弾して敵弾の破片が右手に刺さり、血が噴き出しましたが、マフラーで止血して、そのまま攻撃を続行しました。

7撃目に、どこに弾丸が命中したのかはわかりませんが、敵の二番機が突然、グラッと傾き、そのまま背面になって、一番機の上に、背中合わせにぶつかりました。それで互いにプロペラでむしり合いながら、二機とも墜ちていったんです。それでも敵機は、火も煙も吐きませんでしたね」

強靭なB-17の手ごわさを実感

実のところ、B-17は、零戦にとっては敵戦闘機よりもずっと手ごわい相手だった。防弾装備がしっかりしているので、機銃弾が命中してもなかなか墜ちない。弱点を探そうにも、前後左右、ハリネズミのように装備された12.7ミリ旋回銃の死角が見当たらず、攻撃すること自体が容易ではない。また、機体があまりにも巨大なため、距離感が狂ってどうしても遠距離からの射撃になってしまい、機銃弾の命中精度が下がる。

それだけに、田中のB‐17 2機同時撃墜は快挙として受け止められ、零戦隊に明るい話題をもたらした。だが反面、7度の反復攻撃を受けても火を吐かず、田中機にも13発もの被弾があったことから、B-17の強靭さを改めて実証することにもなった。

昭和17年4月、台南空の編成替えがあり、田中は大分海軍航空隊教員を命ぜられ、内地に帰還した。そして約1年、こんどは昭和18（1943）年6月、田中に、ソロモンで戦っている第五八二海軍航空隊への転勤命令が来た。

そして、転勤前の健康診断を受けたが、そこで心臓弁膜症が見つかり、転勤がとりやめになってしまう。

「自覚症状はないんです。胸が苦しかったりはいっさいない。しかし軍医が言うには、『戦争でなければ傷病満期でうちに帰って気ままに暮らせるんだけどな、いまはそういうわけにはいかないから、気の向いたときだけ働けばいいから』。でもその時期、ただでさえ搭乗員が足りないのに、一人だけ遊んでるわけにはいきません。

それで、大分空に九六式陸上攻撃機の輸送機があったんですが、司令の内田定五郎中佐が陸攻出身なので司令に操縦を教わって、輸送機の操縦が私の仕事になりました。もちろん、練習生の受け持ちもありましたが」

終戦は、北海道千歳基地の、霞ケ浦海軍航空隊千歳分遣隊で迎えた。

「玉音放送は聞こえませんでした、雑音ばかりで。みんな集合してラジオを聞かされたんですが、天皇陛下が、みんな頑張ってやれ、と激励されてるんだとばかり思っていました。放送が終わったあと、司令から終戦を告げられたわけです。そのときの気持ちは、いまはもうあまり憶えていませんが、ホッとしたんじゃないですかね。その少し前に、全搭乗員に特攻要員となることが下令され、一度の出撃で死ぬのは嫌だと思っていましたから」

後編記事＜零戦の英雄が日本航空の入社試験を「自分から放棄してしまった」あまりにも痛恨な勘違い＞へ続きます。

