【1月期ドラマ】今年も竹内涼真の演技力が圧倒的すぎると話題…井上真央を窮地から救った「話題作の見どころ」とは

俳優の竹内涼真（32歳）主演のテレビ朝日系ドラマ『再会〜Silent Truth〜』の放送が1月13日からスタートしたが、井上真央（39歳）が演じて居る役柄がハマりそうだ。

同ドラマは、横関大氏の『第56回江戸川乱歩賞』受賞作『再会』をドラマ化したもの。23年前の小学校時代に誰にも言えない秘密を共有した4人の仲間のうち、刑事となった飛奈淳一（竹内）は、担当する殺人事件の容疑者として、初恋の相手・岩本万季子（井上真央）と再会する。

その出会いをきっかけに運命は大きく動き出し、大切な人を想う気持ちが思いもよらぬ真実へと繋がっていく、切ないヒューマンラブミステリーが描かれている。

「井上さんが演じる万季子は、美容室を経営しています。スーパーの店長・佐久間から、息子が万引きをしたと呼び出され、金銭を要求された揚げ句、肉体関係を要求されます。その後、瀬戸康司さん（45歳）演じる万季子の元夫・圭介は、そこで佐久間の死体を発見したが、容疑がかかることを恐れ通報せずに逃亡し、ストーリーが大きく動き出します」（放送担当記者）

竹内といえば、主演を務めたTBS系ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で、もともと昔カタギな性格から変わって行く主人公役を演じ話題になったばかり。2期連続のドラマ主演で話題に。その竹内の相手役を務める井上だがなんとも不憫な役柄を演じている。

「シングルマザーで、手塩にかけた1人息子が中学受験合格。息子の合格が取り消されるのを恐れ、万引きの事実を隠蔽しようと奔走している中、過去につながる殺人事件が起きます。おまけに、その事件を担当する淳一は、もともと恋心を寄せていた4人の仲間のうちの1人。

複雑な感情表現が必要な役だけに、演技派の井上さんが起用されたのでしょう。井上さんの若々しさもあってか、年齢差のある瀬戸さん、竹内さんとの同級生役もあまり違和感がありません」（同前）

薄幸キャラが似合う井上真央

井上は5歳から子役としてのキャリアをスタートさせ、CBC･TBSのドラマ『キッズ・ウォー』シリーズで一躍注目を浴び、連ドラ初主演となり劇場版も公開された『花より男子（花男）』シリーズでスターに駆け上がった。そして、15年のNHK大河ドラマ『花燃ゆ』で主演を務めた。

「『花男』シリーズで共演した、嵐・松本潤さん（42歳）と長年、交際が報じられていたものの、松本さんにはほかの女性との交際報道も出ています。とっくに破局を迎え、もはや、結婚もあきらめていると言われています」（芸能記者）

'16年にはデビュー以来所属していた事務所からの移籍を果たし今に至るが、移籍後、すっかり失速。そうなった原因は、どうやら、役選びも関係していたようだ。

「『キッズ・ウォー』や『花男』では、元気で明るいキャラを演じていました。しかし、井上さんが本領を発揮するのは、そんな役よりも“薄幸キャラ役”。不倫相手の子供を誘拐した女性の3年半の逃亡劇と、その事件後、大人になった被害者役を演じた映画『八日目の蝉』（'11年）では、『第35回日本アカデミー賞』の最優秀主演女優賞など数々の映画賞を受賞。

また、『白ゆき姫殺人事件』（'14年）では、同じ会社の、自分の彼氏を奪った美人の同僚の殺人事件の容疑者とされ失踪し、ネットで誹謗中傷を受ける主人公の役を好演。『再会』もなかなかの“薄幸キャラ役”なので、どんどん役にハマりそうです」（映画業界関係者）

公私ともにいろいろ経験している井上だけに、ドラマの役を応援したくなる視聴者も多いはずだ。

