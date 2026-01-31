“規格外のサイズ”で話題の韓国人気チア、ピンク衣装に身を包んでの強調ポーズが魅力的！

舞台裏で撮影されたオフショットが並ぶ。

ステージ直後の様子が分かる内容だ。

【規格外にバカでかい】キム・ヒョニョン

韓国のチアガール、キム・ヒョニョンが、今年1月中旬に自身のインスタグラムに写真を投稿した。

公開されたのは、イベント会場とみられる舞台裏で撮影された複数のカットだ。ピンクを基調としたトップスにスカートを合わせた衣装姿で、ステージを終えた直後の様子が収められている。照明が落とされた空間の中で、衣装の配色やシルエットがはっきりと映る構図となっている。

写真では、立ち姿やポーズを変えながらカメラに向き合う姿が確認できる。パフォーマンス時とは異なる落ち着いた表情も見られ、過度な演出を加えず、現場の雰囲気をそのまま切り取った内容となっている。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞し、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロサッカーKリーグの水原FC、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団に所属している。