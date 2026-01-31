「平成の天皇」に「護憲」の立場を託した人たちが「見逃していたこと」

平成の中盤以降、明仁天皇・美智子皇后ご夫妻（当時）と、徳仁皇太子・雅子皇太子妃ご夫妻のあいだには、しばしば「衝突」「すれ違い」と言える状況があった。

それはどのような衝突だったのか。それは皇室の在り方とどう関わっているのか。

注目の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」 二つ家族はなぜ衝突したのか』では、宮内庁担当記者を務めてきた著者が「二つの家族」の関係を軸に、平成から現在までを描き出している。

ここでは本書から、平成の天皇がもっていた「リベラルな雰囲気」について考察した部分をお届けしよう。

（本記事は、大木賢一『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』を抜粋・編集しています）

改元のときに明仁天皇が言ったこと

1989（昭和64）年1月7日、昭和天皇が逝去し、翌日「平成」と改元された。

新天皇の行動の中でまず注目されたのは、1月9日に皇居・宮殿の松の間で行われた「即位後朝見（ちょうけん）の儀」だった。竹下登首相（当時）らが並ぶ中、明仁天皇は「おことば」を述べた。このうち、翌日の新聞各紙が大きく見出しに取ったのは、次の部分だった。

「皆さんとともに日本国憲法を守り、これに従って責務を果たすことを誓い、国運の一層の進展と世界の平和、人類福祉の増進を切に希望してやみません」

1月9日付「読売新聞」夕刊はこの様子を「です・ます調 平成の朝見の儀」「新皇室のスタート 国民に語りかけるよう」との見出しで報じている。「朝日新聞」夕刊も「平易な表現、簡潔に」との見出しを掲げ、その文体の柔らかさに焦点を当てている。これは、昭和天皇即位の際の「朝見の儀」との比較である。

昭和天皇は1926（昭和元）年、即位に際した同じ「朝見の儀」で「勅語」を発した。

「朕皇祖皇宗ノ威霊ニ頼リ万世一系ノ皇位ヲ継承シ帝国統治ノ大権ヲ総攬シ以テ践祚ノ式ヲ行ヘリ」

「万世一系」とされた天皇の地位を継承したことを宣言する内容だが、これに相当する部分を明仁天皇は「日本国憲法及び皇室典範の定めるところにより、ここに、皇位を継承しました」と平易に述べた。

明治時代に定められた大日本帝国憲法における「統治権の総攬者」だった昭和天皇と、日本国憲法下の「象徴天皇」として即位した明仁天皇の「言葉遣い」が同じであるはずはないが、報道各社はこの点を大きく取り上げた。

昭和初年に比べて言葉が平易になったこと自体は言わば当たり前であり、そのこと自体を、明仁天皇の発意と独自性による「平成流」だととらえるのは無理があるだろう。

しかし、この「おことば」の中には、「平成流」の一端として平成末期になって注目されることになる重要な表現が含まれていた。「日本国憲法を守り」という部分である。

普通に読めば、これは「憲法という法令を遵守します」「憲法違反はいたしません」というだけの意味になろう。しかし平成末期、特に安倍晋三政権で政治や社会の右傾化が強まったとされた時期、この言葉は別の意味を持った。いわゆる「護憲派」勢力は、この表現が明仁天皇による「護憲」の宣言であるかのようにとらえ、平和主義や反戦の色の強い明仁天皇のそれまでの行動から、天皇の意思は憲法改正反対であるかのように喧伝された。

憲法改正は政治問題であり、そこに「象徴」である天皇が意思を示してはならない。天皇の存在が憲法によって規定される以上、天皇は、天皇の政治関与を禁じる憲法に従わなければならないからだ。それゆえ、天皇に「護憲」という立場を託すことには問題が多い。

憲法は憲法自身が改定される条件をも明確に規定している。つまり「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で発議」し、「国民投票等で過半数の賛成を得る」ことがそれである。仮にこの条件がクリアされて憲法が改定され、天皇の規定が変更されたとしたら、天皇は新しい憲法に従うしかない。現行の憲法だけを「護る」かのような行為や言葉は、民意に反することになる。それなのに、護憲第一の勢力が明仁天皇を「利用」するような言説に及んだのは残念なことだった。

明仁天皇に「護憲」の意思を託すのは、護憲派による都合のいい解釈だったと言わざるを得ないが、天皇家にとって「現行憲法」には別の意味で重要性がある。明仁天皇は12歳だった1946（昭和21）年の書き初めで「平和国家建設」と書いた。

日本国憲法の公布はこの年の11月3日であり、敗戦によって自分の身がどう処せられるかも分からぬ境遇を過ごしていた少年にとって、天皇制を「象徴」という形で存続させる現行憲法は、自分の命を救うほどの重みをもって受け止められたはずである。大切でないはずがない。

＊

【つづき】《上皇陛下と美智子さまは「皇族の交通ルール」を変えた…その「改革」に隠された「意外な意味」》の記事では、明仁天皇ご夫妻がおこなった「改革」について紹介している。

＊

【つづき】上皇陛下と美智子さまは「皇族の交通ルール」を変えた…その「改革」に隠された「意外な意味」