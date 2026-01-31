【難解英熟語】”As soon as possible” ってどういう意味？…ビジネスで超頻出の表現です

あなたはわかりますか？

突然ですが、“as soon as possible” ってどういう意味か分かりますか？

単語自体はすべて簡単ですよね。しかし、使い方の感覚が分かっていないと誤解を生みやすい表現なんです。

気になる正解は……

正解は・・・

「できるだけ早く」でした！

“As soon as possible” は、相手の状況を考慮しつつ、最短で対応してほしいというニュアンスを持つ表現です。

語源のイメージとしては、「可能な限りで、いちばん早いタイミング」。つまり、「今すぐやれというほど強くはないけれど、後回しにはしてほしくない」という絶妙にビジネス向きな言い回しなんです。

例文を見てみましょう。

Please reply as soon as possible.

できるだけ早く返信してください。

We need to fix this issue as soon as possible.

この問題は早急に対応する必要があります。

なお、メールなどでは ASAP と略されることも多く、こちらも超頻出です。

急ぎたいけど、丁寧さも保ちたい。そんな場面で大活躍する熟語なので、この機会に意味と感覚をしっかり覚えておきましょう。

