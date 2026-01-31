【難解英熟語】”As soon as possible” ってどういう意味？…ビジネスで超頻出の表現です
あなたはわかりますか？
突然ですが、“as soon as possible” ってどういう意味か分かりますか？
単語自体はすべて簡単ですよね。しかし、使い方の感覚が分かっていないと誤解を生みやすい表現なんです。
気になる正解は……
正解は・・・
「できるだけ早く」でした！
“As soon as possible” は、相手の状況を考慮しつつ、最短で対応してほしいというニュアンスを持つ表現です。
語源のイメージとしては、「可能な限りで、いちばん早いタイミング」。つまり、「今すぐやれというほど強くはないけれど、後回しにはしてほしくない」という絶妙にビジネス向きな言い回しなんです。
例文を見てみましょう。
Please reply as soon as possible.
できるだけ早く返信してください。
We need to fix this issue as soon as possible.
この問題は早急に対応する必要があります。
なお、メールなどでは ASAP と略されることも多く、こちらも超頻出です。
急ぎたいけど、丁寧さも保ちたい。そんな場面で大活躍する熟語なので、この機会に意味と感覚をしっかり覚えておきましょう。
