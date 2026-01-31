【ばけばけ】小泉八雲は「妖怪を語る」ことで、何を世界に伝えようとしたのか…欧米エリートが驚愕した「日本人の神髄」

小泉八雲の妻・セツを主人公にしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。ギリシアで生まれ、いくつもの土地を経て、日本にたどり着いたハーン／八雲。その後に出会い、妻となったセツとの共同作業で、『怪談』をはじめとする、数々の名著を生み出すことになる。なぜ八雲は、日本人の暮らしや心を、日本人以上に深く見つめ、描き出すことができたのか――。

ドラマの放送に合わせて、民俗学者・畑中章宏が満を持して書き下ろした“小泉八雲入門の決定版”『小泉八雲「見えない日本」を見た人』（光文社新書）より、一部を公開する。

八雲も描いた日本の妖怪「河童」

井上円了の迷信としての「妖怪」とは違う、現在私たちがイメージする河童や天狗といった「妖怪」は、近世の書物にも取りあげられてきた。こうした妖怪は、柳田国男の民俗学の対象になったが、八雲も河童にふれている。

「日本海に沿って」の原注で八雲は、河童は海の化け物ではなく川の化け物で河口近くの海にしか現われないとし、出雲の河童伝承を紹介する。

松江から2.5キロ近く離れた河内川（かわちがわ）沿いの河内村に、河子（かわこ）の宮という河童の宮がある。出雲では「河童」ではなく、「河子」と呼び、この小さな社（やしろ）には、河童が署名したといわれる文書が保存されている。

伝承によると、昔、河内村に住んでいた河童が、村人や家畜を捕まえては食いあらしていた。ところがある日、河童が水を飲むため川へ入ってきた馬を捕まえようとしたところ、馬の腹帯の下へ頭を突っこんでしまった。驚いた馬は川から飛びだし、河童を野原へ引きずっていった。そして馬主と大勢の百姓によって、河童は取りおさえられた。

村中の人がこの化け物を一目見ようと集まってくると、河童は地面に頭をこすりつけ、声に出して許しを乞うた。百姓たちはこの化け物をすぐにでも殺してしまいたかったが、馬主がたまたま村長（むらおさ）で、「今後、河内村の人間や動物に指一本触れない、と誓いを立てさせた方がよい」と言った。そこで、証文が用意され、河童に読んで聞かせた。河童は文字は書けないので、手に墨を塗り、誓いの末尾に手形を押して署名したいと言った。村人はこれを受け入れて、河童は放免となった。それからというもの、河内村が襲われることはなくなった。 （「日本海に沿って」『新編 日本の面影』池田雅之訳、角川ソフィア文庫、2000年）

八雲が心を動かされたもの

「河子」について柳田国男は、『山島民譚集（さんとうみんだんしゅう）（一）』（一九一四年）の「河童ニ異名多シ」で、「備前備中等ニ於テ之ヲ『コウゴ』ト呼ブハ、出雲ニ於テ河子ト称スルニ同ジク、川ノ子ト云フ義ナルコト疑ナシ」と記している。

また八雲が採録した河内村の河子伝承は、河童をめぐる伝承としては、各地で見られるものである。

たとえば『遠野物語 増補版』（1935年）中の「遠野物語拾遺」の第178段は、以下のような内容である。

川の淵に馬を冷やしに行った人が、目を離しているすきに、河童が馬を引きこもうと、自分の腰に手綱（たづな）を結（ゆわ）えつけて引っぱった。驚いた馬が、河童を引きずったまま厩（うまや）に入ったものだから、河童は馬槽（うまぶね：飼い葉桶）の下に隠れた。家の人がヤダ（飼料）を与えようと馬槽を引っくりかえすと、中にいた河童が、「これからは、決してもうこんな悪戯（いたずら）をしないので許してください」といって、河童は詫び証文を残し淵へ帰っていった。その証文は、今でもその家にあるという。

つまり八雲は、日本ではきわめて正統的な河童伝承を『知られぬ日本の面影』のなかに採録したことになるが、海外の読者に紹介したものとしては、早い時期のものだったと考えられる。なぜなら次に見ていくように、欧米の日本研究者はおもに、日本の大きな神に関心を示したからである。

八雲は怪談・奇談の作家と思われているが、いわゆる妖怪を数多く取りあげたわけではない。たとえば『怪談』で妖怪が登場する作品は、「むじな」（のっぺらぼう）、「ろくろ首」、「雪女」くらいである。八雲は妖怪そのものに興味があったというより、恐ろしげな存在がもつ悲しさ、哀れさと、その語られかたに心を動かされたのではないだろうか。

