テレビ番組の人気コンテンツの1つであるモノマネ番組。番組内容や審査のあり方を巡ってはこれまで度々議論となってきた。1月31日に放送される『モノマネMONSTER』（日本テレビ系）では、"新たなステージ"とも言うべき、従来のモノマネ番組とは違う変化が見られるという。コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

【写真】クオリティの高いモノマネを披露するモノマネ軍団。タモリや大谷翔平、舘ひろしもそっくり！

＊ ＊ ＊

31日夜、モノマネの大型特番『モノマネMONSTER』（日本テレビ系）が放送されます。同特番は長年放送されてきた『ものまねグランプリ』をリニューアルする形で2024年5月にスタート。同年12月にも放送されたあと1年あまりのブランクを経て今回に至ります。

注目すべきは、「賞金総額500万円を賭けた真のモノマネ頂上決戦！日本の宝と呼ぶにふさわしい 栄えある"初代モノマネ国宝"が決定する！」という新たなコンセプト。Mrs. GREEN APPLE部門、桑田佳祐部門、歌ネタ部門、しゃべくり部門、ショート部門の5部門を勝ち抜いた出演者からモノマネ国宝を決める……というこれまでとは異なる形式のバトルになります。

さらに最大の違いは審査員の顔ぶれ。そこに同特番に限らずフジテレビの『ものまね王座決定戦』シリーズなども含めたモノマネ番組の現在地点と今後の行方がうかがえます。

今回の変化にはどのような背景があり、モノマネ番組にはどんな未来が待ち受けているのでしょうか。

審査員にAIとベテランを起用

『モノマネMONSTER』の「"初代モノマネ国宝"を決める」というコンセプトは、映画『国宝』の大ヒットに乗っかったものであることは明白であり、そこに大した意味はないでしょう。

最初のポイントは、「歌ネタ部門、しゃべくり部門、ショート部門はわかるとしても、なぜ単独アーティストをピックアップしたMrs. GREEN APPLE部門と桑田佳祐部門があるのか」でしょう。

その背景にあるのが「モノマネ界に革新をもたらす」と掲げた"AI採点"の導入。本人のデータを学習させたAIがモノマネ芸人の歌唱を分析し、「いかに本人の歌声を再現できているか」という基準での審査が明かされています。その上で今最も人気があるMrs. GREEN APPLEと、モノマネがうまい人の層が厚い桑田佳祐さんが選ばれたのは、視聴率獲得が重要なゴールデン特番では自然な流れでしょう。

さらに審査員の変化はAIだけではありません。これまで『モノマネMONSTER』の審査員は"10代から50代の100人の一般人"が行っていましたが、今回発表されたのは、栗田貫一さん、神奈月さん、原口あきまささん、ホリさん、綾小路翔さん（氣志團）の5人。「モノマネをこよなく愛するアーティスト代表」という綾小路翔さんを除く4人は現役バリバリのベテランモノマネ芸人であることに気づかされます。

「レジェンド級のベテランが若手・中堅の新たなスターを審査する」という図式はお笑い賞レースの『M-1グランプリ』や『キングオブコント』と同様であり、これまでにないガチンコムードが漂っています。

そこで思い出されるのが、2022年にYouTubeで発せられた原口あきまささんのコメント。当時、「告発」などとも言われた強烈なコメントが今回につながっていたのです。

背景に原口あきまさの勇気ある告発

当時、原口さんはモノマネ番組の審査員について、「『何でお前座ってるんだよ』ってやついるじゃないですか」などと不満を漏らしたほか、「（降板した）僕を戻すより新しい人を使ってほしい」などと自身が番組に出なくなった理由を語りました。

さらに『M-1グランプリ』や『キングオブコント』を持ち出して審査員が世代交代していることなどを指摘。モノマネも自分たちベテランが審査員を務めるべきと熱っぽく訴えかけました。

また、別のYouTube動画でも、「ある歌マネの芸人を持ち上げて優勝させ、自分たちしゃべりマネの芸人たちが軽視された時期があった」ことなどを告白。モノマネ芸人がスタッフから軽く扱われがちだったことや、新たなスターを意図的に作らなければモノマネ番組が続いていかないかのような制作姿勢に警鐘を鳴らしていました。

それまでもベテランのモノマネ芸人は、「日本テレビの『ものまねグランプリ』とフジテレビの『ものまね王座決定戦』のどちらかしか出演できない」「同じ人のモノマネが拒否されたり、曲を選ばせてもらえなかったりの難しさがあった」「このモノマネは他番組での使用不可というプレッシャーをかけられた」などの理不尽な扱いと戦ってきた歴史がありました。

しかしその間、YouTubeやTik Tokなどで新たなモノマネ巧者が登場するようになり、モノマネ業界にとってはチャンス到来。モノマネ番組が『M-1グランプリ』や『キングオブコント』などのようにブランド力を上げるためには、これまで芸能人でも一般人でも批判されがちだった審査基準の一新が必要であり、誰もが認めるベテランに白羽の矢が立ったという背景がうかがえます。

重要なお笑い賞レースの1つになるか

若手・中堅のモノマネ芸人にとっては、尊敬する歴代優勝者たちに認めてもらうことの意義は深く、「あの人がどんな評価をしてくれるのか」「だからどうしても勝ちたい」などの思いが強くなることが推察されます。もし『M-1グランプリ』や『キングオブコント』のようなガチンコの緊張感と優勝者の涙が見られるようになったら、おのずとモノマネ番組のステイタスも上がっていくのでしょう。

そしてもう1つ重要なのは、ベテランたちがどのような審査基準でどんなコメントをするのか。これまで視聴者は「完コピに近いほど似ていればそれでいいのか」「笑いは点数にどれだけ加味されるのか」「これはモノマネではなくコントではないのか」などの疑問を抱いてきただけに、これが解消されるほど番組への満足度は高まっていくでしょう。

もし今回の放送をきっかけに「モノマネ芸人たちが一年間かけて磨き上げた新ネタをぶつけ合って日本一を決める」という形式になり、さらに『M-1グランプリ』や『キングオブコント』のように生放送の緊張感を採り入れることができれば、それらに続くお笑い賞レースの1つとなる可能性もありそうです。

テレビにおけるモノマネは昭和時代から続く伝統芸ですが、難しさの割に軽く扱われることが多く、漫才やコントとはステイタスが離れてしまった感があります。しかし、SNSの普及によってモノマネが身近になり、裾野が広がっている現在は、モノマネ芸人だけでなく芸そのもののステイタスを上げる時期なのかもしれません。

25日、日曜ゴールデンタイムでトップクラスの人気を誇る『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）で松浦航大さんが並みいるアーティストたちに先んじて"鬼ハードモード"を初制覇したことが話題になりました。同番組では、よよよちゃんや荒牧陽子さんら多くのモノマネ芸人が活躍していますし、モノマネのうまさだけでなく千鳥やかまいたちからイジられることでバラエティタレントとしての魅力も増しています。

モノマネという芸は民放各局のテレビマンが重視する若年層にとっても身近なものだけに、今後も今回のようなブランド力を上げるような変化を重ねていくのではないでしょうか。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。