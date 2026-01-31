誰もが認める大人気グループとなったSixTONESとSnow Man。デビュー6周年を迎えた2組の魅力について、放送作家でコラムニストの山田美保子さんが分析します。

【写真】イタリア・ミラノから帰国した目黒蓮のファッション、ジャケットは30万円だ

記者たちによる問い合わせから14年が経った

グループ名に入るSixとデビュー6周年、そして初ベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』のリリースを記念して、特番や多くのバラエティー番組に出演していたSixTONES。

冠番組の『Golden SixTONES』（日本テレビ系）でも、進行役の藤森慎吾さん（42才）をはじめ、芸人さんの多くが、「こんなに全員がボケるアイドルグループはいない」と絶賛するように、各番組で爪痕を残しました。

念願のCDデビューは2020年1月でした。しかし、2012年に放送されたドラマ『私立バカレア高校』（同）に出演したとき、「いつデビューするの？」「グループ名は？」などと記者さんたちによる事務所への問い合わせが殺到してからは実に14年……。

そのプロセスには順風満帆とは言えなかった時期もあったものですが、だからこそ強いSixTONESが出来上がったのだと思います。

NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』に出演して以降、主演俳優として映像の世界で堂々と歩みを進めている松村北斗くん（30才）。

バラエティー番組ではダジャレを連発しながらグループを牽引する一方、現在放送中のドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（日本テレビ系）のようなミステリアスな役も演じれるジェシーくん（29才）。

そのジェシーくんと『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』（TBS系）にレギュラー出演し、"最強のガヤ"と呼びたい田中樹くん（30才）は、コーナーを仕切る機会も多い『Golden〜』で完璧なMCぶりを誇ります。ゲストが大物でも決して物怖じしない様子もバラエティー班では高く評価されているのです。

そして、ドラマ『だが、情熱はある』、『街並み照らすヤツら』（共に日本テレビ系）で見事な演技力が評価されたのは森本慎太郎くん（28才）。主演だけでなく脇でも彼が出てくると安心するうえ、何かやってくれるだろうとの期待感で自然と目が行ってしまいます。

2009年から『スクール革命！』（同）に出演し続けている高地優吾くんは、多くの芸人さんに鍛えられ、バラエティーのカンが抜群な愛されキャラ。

『エリザベート』『ニュージーズ』『シェルブールの雨傘』『モーツァルト！』など、ミュージカルのスターとして名を刻みつつ、フォトグラファーとしての顔も持つ京本大我くん（31才）……と、メンバー全員にそれぞれ"強み"があるのが、まさに強みです。

随所で大きな花を咲かせたのは努力の賜物

そんなSixTONESと共にジュニア時代、「兄組」とも呼ばれていたSnow Man。いまよりもずっと「CDデビュー」に重みがあった時代でしたし、事務所の位置づけとして、デビュー＝CDのリリースだというのに、記者たちが「彼らのデビューはもうないのでは？」と感じた時期も正直ありました。

それを跳ね返して、SixTONESと同時デビューをしたSnow ManのCDやアルバム、DVDなどのセールスはずっと記録づくし。メンバー全員、ダンスのスキルが超高いことでパフォーマンスに"見せ場"が多いため、アイドル以外の部分で彼らを認めるプロの声が本当によく入ってきます。

ラウールくん（22才）、向井康二くん（31才）、目黒蓮くん（28才）の加入により新規のファンの皆さんが増え、グループとしての安定感が増したのも事実。

SixTONES同様、Snow Manにも個々にウリがあって、それがデビュー直後から随所で大きな花を咲かせていまに至るのは、ジュニア時代からの努力の賜物です。「努力はみんなしている」「その上を行かなければ……」とはアイドルを指導する皆さんの多くが口にすることですが、Snow Manも全員が"その上"を歩んできたことは間違いありません。

たとえば、クイズ番組での高い解答率や、気象予報士として『ZIP！』（同）で、最強最長寒波について解説することもあるのは阿部亮平くん（32才）。

「料理男子」として、『黄金のワンスプーン！』（TBS系）のメインを張る宮舘涼太くん（32才）は、『さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろか31周年SP』（同）でも存在感を発揮しました。

「美容男子」として、すっかり定着した渡辺翔太くん（33才）は『湘南美容クリニック』のアンバサダーとしてCMに出演しているし、「アニメヲタク」を自称し、界隈のファンの皆さんに認められ、声優としても活動する佐久間大介くん（33才）。そして「筋トレ男子」として、メディアに取り上げられることが多い岩本照くん（32才）など、これまで彼らの先輩たちがレールを敷いてきたジャンルのトップの多くがSnow Manのメンバーに代わっている印象です。

コメンテーターやMCとして現場で愛されているうえ、『春になったら』（カンテレ・フジテレビ系）以来、ドラマでも存在感を発揮する深澤辰哉くん（33才）。

「パリコレモデル」としての顔も持つラウールくんや、「マッサマン」として子供たちに大人気の向井康二くん、ドラマ『Silent』（フジテレビ系）でファンを激増させ、主演俳優として確固たる地位を築いた目黒蓮くんは、オーディションを勝ち抜いて『SHOGUN 将軍』シーズン2（ディズニープラス）に出演決定……と、その後、グループにどんな宝物を持ち帰ってきてくれるのか、本当に楽しみです。

デビュー6周年、グループでも個人でもますます強さを増す"スノスト"。2026年も目が離せません。

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。

※女性セブン2026年2月12日号