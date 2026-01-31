俳優・窪塚洋介の妻で、ダンサーのＰＩＮＫＹがトレーニング宣言した。

３１日までにインスタグラムで「年末年始で４キロ太りました！（スワイプ５枚目）」と近影を投稿。「美味しいものが大好き」というＰＩＮＫＹ。「昔は体重が増えても食べる量を減らせばすぐに元に戻っていたのですが、４０代を超えるとそうはいかなくなるものですね…泣」と明かし、「私は女性らしい丸みがあるボディラインが好きなのでそこは維持したいのですが、さすがに４キロも太ると、メンタル的にも体調にも不具合が出てきます」と説明。

「イライラしたり、やる気が出なくなったり、風邪をひきやすくなったり…毎日の生活で積み重ねてきた美容と健康の習慣から、そんなちょっとした不調に早めに気づけるようになりました」といい、「このままいくと、心地よく毎日が過ごせなくなり、＃家庭から始まる世界平和 にも悪影響が出かねない…そう思って、一念発起！ ボディメイクと、美容に良いご飯を毎日こころがけることにしました」とつづった。

「先生の週一のパーソナルトレーニング＋毎日の燃焼系有酸素運動２０〜３０分」に励むそうで、ブログでは「ハマっている美容ご飯はこちら」「・ライ麦パンのアボカドトースト・キノコと野菜たっぷりチーズオムレツ・紫玉ねぎの塩麹マリネ＆ケールサラダ」などとヘルシーで鮮やかな手料理も紹介した。

ＰＩＮＫＹと窪塚は２０１５年に結婚し、１７年６月に長女が誕生。窪塚は前妻との間に息子・愛流をもうけており、愛流はドラマや映画で活躍している。