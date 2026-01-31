ミシュラン2026新星の発表も。北イタリア エミリア=ロマーニャ州の今年外せないグルメスポット

世界で最も数の多いイタリアンレストラン

昨年、イタリアの農相がSNSに、ある国で販売されたカルボナーラソースが、イタリア伝統のレシピとは違うなどと抗議の投稿をし、騒ぎになった。イタリア料理がユネスコ無形文化遺産に認定されるかどうかの審査待ちの頃だったので、あえてのことだったのかもしれない。その後イタリア料理は、無事、ユネスコ無形文化遺産に登録された。

イタリアという国がいかに食に価値を置いているかがよくわかる出来事だ。

ピッツェリアやトラットリアを含むイタリア料理店の数は、世界中で他のどのジャンルのレストランよりも多く、その数は471,045軒と言われている（データ専門企業BoldData）。イタリア料理は世界で最も広く愛され、食べられている料理と言えるだろう。

そんなイタリアでもとくに注目されるのが、日本でもおなじみのミシュランガイド。ユネスコ無形文化遺産登録直前の2025年11月19日、北イタリアのオペラハウス「Teatro Regio di Parma（パルマ王立歌劇場）」にて、ミシュランガイドイタリア2026の発表式典が開催された。

終盤、3年前にオープンしたばかりの「Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona（カーサ・ペルベッリーニ・ドディチ・アポストリ・ア・ヴェローナ）」のMichelangelo Mammoliti（ミケランジェロ・マンモリーティ）の名が新たな3つ星シェフとして呼び上げられると、会場は大いに沸いた。

まもなく始まるオリンピックの開催地ミラノから列車で1時間弱、生ハム、チーズ、ワイン、白トリュフなど、世界の食通家たちをうならせる食材の宝庫、エミリア=ロマーニャ州より、注目のミシュランレストラン情報と外せないグルメスポットをお伝えする。

Agriturismo La Razzaの朝食（後編記事にて紹介しています）。

ボローニャの丘陵Savigno（サヴィーニョ）でトリュフ狩りに同行。

開店2年で2つ星、3年で3つ星シェフ誕生

ミシュランが毎年発表する「ミシュランアワード」は、日本に限らず、世界中で大きな話題となる。2026年版ミシュランイタリアの発表会が行われたのは、パルマのパルマ王立歌劇場。天井は絢爛なフレスコ画で装飾され、4層のボックス席と上部にギャラリーを備えた1,400席の大ホールの、高さ4.5メートル、重さ1100キログラムのシャンデリアに照らされた舞台正面の席には、イタリアを代表するシェフたちがずらりと並ぶ。

ナポレオンの王妃マリア・ルイージャの指示のもと、1821年から1829年 にかけて建設されたパルマ王立歌劇場。

まず1つ星、2つ星獲得店、次にグリーンスター、各部門賞などが発表され、舞台に上る晴れやかな笑顔のシェフたちに拍手が送られた。続けて、昨年に続き「3つ星」維持となった14店の3つ星シェフたちが呼ばれて、壇上に上がった。

最後に新たに3つ星シェフとなった「 La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti（ラ・レイ・ナトゥーラ）」のMichelangelo Mammoliti（ミケランジェロ・マンモリーティ）の名が呼ばれると、会場は大きな拍手で包まれた。

ミケランジェロシェフは1985年生まれの40歳。イタリアでは巨匠グアルティエロ・マルケージに師事、その後フランスへ渡りアラン・デュカス、ピエール・ガニエール、など著名な3つ星シェフの元で修業し、2022年2月「ラ・レイ・ナトゥーラ」を開店した。翌年の2023年には2つ星を獲得し、昨年2025年11月にに異例のスピードで3つ星シェフとなったのだ。

若きスターの誕生に会場がどよめいたのは、名を連呼されるミケランジェロシェフが、手にしたスマホで自撮りしながら舞台に上がる、というユニークな光景を目にしたからかもしれない。ずらりと並ぶ先輩シェフたちをバックに、満面の笑みで自身にスマホを向ける姿が抑えきれない喜びと興奮を表していた。

ミシュラン2026年イタリア3つ星レストランは以下のとおり。

Casa Perbellini 12 Apostoli / Verona (VR)

Villa Crespi / Orta San Giulio (NO)

Piazza Duomo / Alba (CN)

Da Vittorio / Brusaporto (BG)

Le Calandre / Rubano (PD)

Dal Pescatore / Canneto Sull’Oglio (MN)

Osteria Francescana / Modena (MO)

Enoteca Pinchiorri / Firenze (FI)

La Pergola / Roma (RM)

Reale / Castel di Sangro (AQ)

Uliassi / Senigallia (AN)

Enrico Bartolini al MUDEC / Milano (MI)

Quattro Passi / Nerano(NA)

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler / Brunico (BZ)

La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti / Serralunga d’Alba (CN)

白トリュフ、ラム肉のリゾット、ピスタチオの詰め物

アワード後、近隣のパーティ会場で、シェフやミシュランスポンサー、メディアなどが参加する華やかなランチイベントが催された。

会場内では、Franciacorta（フランチャコルタ＝ロンバルディア州の高級スパークリングワイン）などが気前よく振る舞われた。特設キッチンでは、パルマの1つ星「Ristorante Inkiostro（インキオストロ）」を始め、星付きのシェフたちがビュッフェスタイルのランチを用意。トリュフがのったポテトムースや、ラム肉を使ったリゾット、エビとリコッタチーズ、ピスタチオなどの詰め物のからすみがけ、濃厚なチョコレートのデザートなど、贅沢で独創的な美味なる料理が提供された。

受賞シェフたちも気軽に撮影に応じ、新スターのミケランジェロシェフ（Michelangelo Mammoliti）の周りは人だかりだった。

初ミシュラン3つ星シェフとなった新スターのミケランジェロシェフ（Michelangelo Mammoliti）。メディアに囲まれ、写真を撮るのに順番待ちだ。

パスタでおなじみ「バリッラ」アカデミア

ミシュランで盛り上がるパルマの夜も、普段は静かな街だ。それでも通りを歩けば、美食の都と言われる片鱗があちこちに見られる。

さすがパルマプロシュートの郷。町の食料品店には極上のプロシュートがぎっしり。

まずはスパゲティなど乾麺でおなじみの、現在ではイタリア最大級の食品メーカーバリッラの発祥の地で、16世紀から現代までの17,000冊以上の書籍などを収蔵した図書館を備えた「アッカデミア・バリッラ Accademia Barilla」。パルマ市と提携し、重要な文献を集め、デジタル形式でまとめた「パルマとその歴史」を発信したり、貴重な書籍の閲覧が可能。

アカデミアに併設された店舗には、バリッラの歴史とパスタについて学ぶ様々なアイテムが飾られている。

店舗奥のスタジオでは、パスタについて味わいながら学ぶクラスも。

ミシュランアワード前夜、アッカデミア・バリッラの図書館では、２つ星レストランD'O（ド・オ）のDavide Oldani（ダヴィデ・オルダーニ）シェフによるスペシャルディナーが開催された。

ミシュランアワード前夜は、ここアカデミアで、2つ星の「 D’O（ド・オ）」のDavide Oldani（ダヴィデ・オルダーニ）シェフが指揮するスペシャルディナーが開催された。

みなが目を丸くした、一皿目の黒いシートの正体はイカ墨で、下にはカリフラワーのソースを使ったフジッリがひそむ。発想の奇抜さと、だが味は安定したさすがの出来栄え。ほか、極太パスタのリガトーニに別添えのホースラディッシュやペコリーノチーズ、焦がしレモンパウダーをかけたソースをからめて食べる一品、赤ワインソースをかけた仔牛のコンフィ、デザートのティラミスにもパスタを使うなど、斬新なアイディアが生みだす軽い興奮と美酒に酔ったかのように、会場は熱を帯びていた。

イカ墨で、下にはカリフラワーのソースを使ったフジッリが。

赤ワインソースをかけた仔牛のコンフィ。

エスプレッソの中で茹でたパスタを使ったユニークなティラミス。

チーズのホイールが天井から床すれすれまで

そんなパルマに来たら、ぜひおすすめしたいのが、名産品として名高いパルメザンチーズ、パルミジャーノ・レジャーノの酪農場の見学だ。

中でもFattoria Scalabrini（ファットリア・スカラブリーニ）は、家族経営の酪農場として、自家牧場で牛を飼育しており、搾乳からチーズ製造までを一貫して管理、パルミジャーノ・レッジャーノDOP規定を厳守している。観光用ではなく、「今も現役でチーズを作り続けている現場」を見学できる。

何百年も変わらない伝統製法で作られる「チーズの王様」は、まず、朝牛乳が運ばれてくるところから始まる。巨大な銅製釜に注がれ、チーズへと姿を変えていく工程は、まさに職人技。

その先に進むと、チーズのホイールが天井から床すれすれの高さまで、ぎっしりと並んだ熟成庫がある。12ヵ月、24ヵ月、36ヵ月と熟成期間による変化をテイスティングできる機会は本当に貴重。同じ原料、同じ製法ながら、熟成具合で香りも風味も違いが出てくる。熟成期間が長ければそれだけ値段も上がるが、高価なものほどおいしい、というわけではないらしく、最後は自分の舌で選ぶ。現地ならではの贅沢な体験だ。

3種類の熟成期間のパルミジャーノ・レッジャーノの試食付き見学ツアー：15€

所要時間：約1時間半（Fattoria Caseificio Scalabriniより要予約）

見学ツアーもある伝統グルメ

パルマから車で約50分、同じエミリア=ロマーニャ県のモデナも、食通には素通りできないエリアだろう。日本ではなかなか出会えないアチェート・バルサミコの生産地としても有名だ。

中でもil Borgo del Balsamico（イル・ボルゴ・デル・バルサミコ）は、何世代にもわたって受け継がれてきた家庭的・職人的製法−−屋根裏部屋の熟成庫で、最低12年以上かけて熟成される様子――が見学できる。

見学後はテイスティングスペースで、テイスティング。時間をかけて熟成させたアチェート・バルサミコは、酸味が和らぎ、濃厚で芳醇なうまみをたたえる。スプーン1杯で、「酢」と呼ばれるものとは別次元の、新しい味覚を知ることになる。

テイスティング後、長テーブルに並んだハム、チーズ、野菜のグリルを自由に取って、微発泡のローカルワイン「ランブルスコ」とともに、地産地消のマリアージュを楽しむ。ここで味わうアチェート・バルサミコは、もはや、手の込んだソースのようだ。

試飲付きの見学ツアーの料金は、こちら(https://www.ilborgodelbalsamico.it/)からお問い合わせください。所要時間：約40分

おすすめの見学ツアーはまだある。イタリア国内で「最高品質のトマトブランド」として知られるMutti tomato factory（ムッティ社）の工場見学だ。

同社は、契約農家との強いパートナーシップを結び、添加物に頼らず、完熟トマトだけを使用。「ゴールデントマト賞」による品質評価制度なども取り入れ、大量生産でありながら高品質の信頼を勝ち得ている。

事実、ポーランド在住のグルメ記者は、EU内の数あるトマト缶の中で、必ずムッティ社を選ぶという。国産品の方が安くても、味も香りも違う、料理の仕上がりが違うのだと言う。

見学コースでは、トマトの「完熟」の判断基準、鮮度が味にどう影響するかなどを学び、衛生管理の行き届いた最新設備も見られる。完熟トマトだけしか使わない、という言葉通り、トマト工場の一般見学公開時期は、８月終わりから９月初旬の完熟トマトの収穫期のみに限られている。

工業製品でありながら効率や合理性を優先し過ぎない、イタリア独特の「食文化」を理解する機会となるだろう。

予約委託サイト https://www.impreseaperteparma.com/

＊一般公開・イベント情報を検索・予約ができるサイトです。サイト上の虫眼鏡マークの検索エリアに、検索したい都市名を入れてクリックするを、その時点で募集しているスポットが表示されます。ムッティ社については、間もなく予約枠がオープンになる（2026年1月31日現在）。

地物のトリュフをたっぷりと削って

最後に、エミリア=ロマーニャの秋冬の風物詩として忘れてはいけないのが、白トリュフ狩り。ボローニャから車で1時間弱。アペニン山脈の森と丘に囲まれた村サヴィーニョは、秋が深まると、霧が出て、地面は落ち葉で覆われる。この自然環境こそが、トリュフを育む条件を整えてきた。

Appennino Food Group（アッペニンーノ・フード・グループ）がこのサヴィーニョに拠点を構えるのも偶然ではない。

トリュフの産地であること、豆類や穀物、保存食文化が根づいた地であること、そうした慣習と食文化が、今も生活と結びついていること。これら「日常」が企業の理念につながっている。

今回は特別に、トリュフ狩りに同行させてもらった。

12歳から習い始め、今年で60年という熟練のトリュフハンター、アドリアーノは、相棒のキカを連れて森に入り、落ち葉の下に眠る宝を探す。想定よりもずっと早く、ものの数分で犬が走り出し、落ち葉の積もる地面を掘り返す。72歳のアドリアーノも、年齢を感じさせない身のこなしでキカの前に回り込み、犬の前足がトリュフを傷つける前に、素早くトリュフを掘り出す。

「すごい！」「早い！」。見学者が大騒ぎしても、キカもアドリアーノもごくごく冷静で、次の宝物を探しにさっさと歩き出す。彼らにとって「トリュフ狩り」はイベントではなく、日常の仕事なのだ。

トリュフ狩りとトリュフ工場訪問、星付きレストランでの食事つきツアー（Truffle Hunting, Truffle Factory Visit and 1 Michelin Star Dining Experience）は、現在予約は受け付けていません。

ここまで来たら、地物のトリュフを食べたい！ そんな願いを成就させてくれるのが、サヴィーニョを代表する名店「 Amerigo（アメリーゴ）」だ。

1930年代に創業、1990年代に創業者の孫で現シェフのアルベルト・ベッティーニが店を継ぎ、ミシュランの1つ星を獲得。以来、伝統料理を継承しつつ、高度な技術と季節の素材を生かすスタイルで、エミリア＝ロマーニャ州で最も長く星を維持するトラットリアのひとつと言われている。

訪問した冬の日は、白トリュフをこれでもか、くらいのせた白トリュフのタリアテッレ、ジビエのラグーに、名物のアメリーゴ風トリュフのポーチドエッグ、そしてリコッタチーズのデザートなど、おいしさとボリュームに溢れる皿がテーブルに並んだ。

白トリュフがたっぷりかかったタリアテッレ。

黒トリュフがかかった名物のアメリーゴ風ポーチドエッグ。

リコッタチーズのデザート。

パルマでの「ミシュランアワード」から始まったエミリア=ロマーニャの美食を巡る旅。後編「ミラノから列車で51分。喧騒から離れたエミリア=ロマーニャ州は滞在型の旅が適している理由」では、遠回りしてでも泊まりたいボローニャのアグリトゥーリズモや、広大な敷地で贅沢な時間を提供するリゾートホテル、ローカルな食の楽しみも味わえるクラシックなキッチン付きホテルなど、旅に欠かせないホテルと近辺の見どころ、地元の食通が推すレストランを紹介する。

【後編】ミラノから列車で51分。喧騒から離れたエミリア=ロマーニャ州は滞在型の旅が適している理由