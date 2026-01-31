【ダークカラーとJCWトリムを纏う】ミニ・カントリーマンの特別仕様車『シャドー・エディション』発売
ダークカラーの特別仕様車
ビー・エム・ダブリューは、CセグメントのコンパクトSUV『ミニ・カントリーマン』の特別仕様車『シャドー・エディション』を発売した。
【画像】シックな『ミニ・カントリーマン・シャドー・エディション』とお買い得な『ミニ・クーパーCセレクト』 全7枚
本モデルは人気の高いクリーン・ディーゼル・エンジンを搭載した『ミニ・カントリーマン D』をベースに、スポーティな『JCWトリム』を装備した。
ミニ・カントリーマン・シャドー・エディション BMW
内外装をブラックとグレーのダークカラーで統一し、都会的で洗練された『あなたの個性を光らせる、SUV』というコンセプトを体現した1台となっている。
『ミニ・カントリーマン・シャドー・エディション』の価格は598万円となっている。
シャドー・エディションの仕様
特別仕様車『ミニ・カントリーマン・シャドー・エディション』のエクステリアは、『ブラック・スポーツ・ストライプ』を装備した『レジェンド・グレー』のボディに『ブラック・ルーフ』のコンビネーションに『JCWトリム』が組み合わされ、スポーティでシックな装いとなっている。
また、ユニオン・ジャックをモチーフとした『ヘリテージ・ミラー・キャップ』を装備し、ミニらしい個性を表現している。
ミニ・カントリーマン・シャドー・エディション BMW
インテリアには『ベスキン・ブラック・シート』やブラックのダッシュボードなど、ダーク・カラーで統一された、落ち着いたプレミアムな空間となっている。
さらに通常モデル同様に、『ハンズ・オフ機能付き渋滞運転支援機能』や『ドライビング・アシスト・プロフェッショナル』、『パーキング・アシスト』など、充実したの先進安全機能も装備している。
主要装備
・ボディカラー：レジェンド・グレー/ブラックルーフ
・ヘリテージ・ミラー・キャップ
・JCWトリム
ベスキン・シート・ブラック
ブラック・ダッシュボード
JCWスポーツシート
ヘッドライナー・アンスラサイト
JCWスポーツ・ステアリングホイール
スポーツ・オートマチック・トランスミッション（パドルシフト付7速DCT）
19インチJCWランウェイ・スポーク・ブラック
JCWスポーツ・ブレーキ
アダプティブ・サスペンション
ブラック・スポーツ・ストライプ（ボンネット）
・プライバシー・ガラス（リア）
・アクティブ・シート（運転席）
・電動フロントシート（運転席メモリー機能付）
ミニ・カントリーマン・シャドー・エディション BMW