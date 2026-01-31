ダークカラーの特別仕様車

ビー・エム・ダブリューは、CセグメントのコンパクトSUV『ミニ・カントリーマン』の特別仕様車『シャドー・エディション』を発売した。

本モデルは人気の高いクリーン・ディーゼル・エンジンを搭載した『ミニ・カントリーマン D』をベースに、スポーティな『JCWトリム』を装備した。



ミニ・カントリーマン・シャドー・エディション BMW

内外装をブラックとグレーのダークカラーで統一し、都会的で洗練された『あなたの個性を光らせる、SUV』というコンセプトを体現した1台となっている。

『ミニ・カントリーマン・シャドー・エディション』の価格は598万円となっている。

シャドー・エディションの仕様

特別仕様車『ミニ・カントリーマン・シャドー・エディション』のエクステリアは、『ブラック・スポーツ・ストライプ』を装備した『レジェンド・グレー』のボディに『ブラック・ルーフ』のコンビネーションに『JCWトリム』が組み合わされ、スポーティでシックな装いとなっている。

また、ユニオン・ジャックをモチーフとした『ヘリテージ・ミラー・キャップ』を装備し、ミニらしい個性を表現している。



ミニ・カントリーマン・シャドー・エディション BMW

インテリアには『ベスキン・ブラック・シート』やブラックのダッシュボードなど、ダーク・カラーで統一された、落ち着いたプレミアムな空間となっている。

さらに通常モデル同様に、『ハンズ・オフ機能付き渋滞運転支援機能』や『ドライビング・アシスト・プロフェッショナル』、『パーキング・アシスト』など、充実したの先進安全機能も装備している。

主要装備

・ボディカラー：レジェンド・グレー/ブラックルーフ

・ヘリテージ・ミラー・キャップ



・JCWトリム

ベスキン・シート・ブラック

ブラック・ダッシュボード

JCWスポーツシート

ヘッドライナー・アンスラサイト

JCWスポーツ・ステアリングホイール

スポーツ・オートマチック・トランスミッション（パドルシフト付7速DCT）

19インチJCWランウェイ・スポーク・ブラック

JCWスポーツ・ブレーキ

アダプティブ・サスペンション

ブラック・スポーツ・ストライプ（ボンネット）

・プライバシー・ガラス（リア）

・アクティブ・シート（運転席）

・電動フロントシート（運転席メモリー機能付）



ミニ・カントリーマン・シャドー・エディション BMW