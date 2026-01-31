FW・UTのミート率を上げる方法は…？「払い打つ」意識がミスの原因！

FW・UTが苦手なゴルファーは多いのではないでしょうか。今回は日下部コーチにFW・UTのミート率を上げるコツを教えていただきました。

「FWはアイアン」「UTはウエッジ」のイメージで打つ！

実際のクラブ（FW、UT）と違うクラブをイメージして振ることで、

ミスしてしまう悪い動きを出さないのが日下部流！

“地ベタもの”（地面の上にボールがある）のロングショットは、ホームランはいりません。打つべき弾道はセンター前ヒット、ゴルフ的にいえば大きく曲げずにグリーンの近くまでいく「グリーン手前ヒット」でスコアは必ずよくなります。

スイングのイメージもＦＷ・ＵＴだからと変えることなく「ＦＷはアイアン」「ＵＴはウエッジ」のつもりで打つと、すぐに好結果が出ますよ。

ウッドのイメージがミスのもと！

「払い打つ」意識は間違い！

ダウンブローに打てるプロや上級者は「払い打つ」とちょうどいい入射角になりますが……

ＦＷはティーアップしているドライバーと同じ軌道ではうまく打てません。そこで「払い打つ」と教えるプロや上級者がいますが、これはとてもリスキー。教えているほうはもともと適正な入射角が確保できている人。

一方、ＦＷが苦手な人はヘッドが下から入っている人。前者は「払い打ち」を意識することで入射角がゆるやかになりますが、後者はヘッドがさらに早く落ちてしまいボールのはるか手前を叩くか、ヘッドの上がり際でヒットするので、ダフりとトップが頻発してしまう。そのため、入射角を鋭角にしたい「アイアンのイメージ」のほうがうまく打てるケースが多いのです。

FWはクラブが長くなるぶん「入射は鈍角」「プレーンはフラット」に自然になるので、アイアンと同じスイングをしてもボールをうまく払い打てる。

どんなショットでもヘッドは必ず上から入る。その角度を地面と平行に近づけようとするのがミスのもと。地面かボールの頭を叩いてしまう。

編集部コメント

たしかに、ダウンブローの軌道が作れない一般アマチュアが「払い打ち」をイメージしたらFW・UTのヘッドの入射角は適正になりませんよね。「アイアンやウエッジのイメージでちょうど」というのが目からウロコで、読んだ直後に練習場に行きたくなった金言でした。

いかがでしたか？ このレッスンを参考に練習してみましょう。

日下部光隆

●くさかべ・みつたか／1968年生まれ、神奈川県出身。レギュラーツアー通算3勝。現在は東京都世田谷区の「WASSゴルフスタジオ」でのアマチュアレッスンのほか、50歳を過ぎてからはシニアツアーにも参戦中。