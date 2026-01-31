昨日対局のラスの雪辱を果たした。「大和証券Mリーグ2025-26」1月30日の第1試合は、U-NEXT Piratesから鈴木優（最高位戦）が出場。東場の3連弾で特大加点に成功し、7万点に迫る大トップを飾った。

【映像】優、東場の強烈な3連弾で大トップ（一部始終）

試合は東家からセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）、優、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）の並びでスタート。東1局では優に竹内が5200点を放銃すると、東3局で優は9600点のツモアガリ。さらに東3局1本場で優はリーチ・一発・ツモ・ピンフ・赤1の12000点（＋300点）の加点に成功した。

東3局2本場では堀が先制リーチで仕掛けると、優はヤミテンで構えた。両者なかなかツモれず残り3巡になったところで、優はリーチを宣告すると、その直後、堀が七万を掴み、18000点（＋600点、供託1000点）を献上。優は親の3連続アガリで大きく抜け出した。

南入りすると南3局1本場で竹内に堀が8000点（＋300点、供託2000点）が放銃、南4局1本場は滝沢に竹内が8000点（＋300点）を献上というアガリがあったものの、優が序盤で築いた牙城を崩すことは出来ず。優は昨日ラスを引いた雪辱を果たした。

リーチ5回、アガリ5回、放銃0回という完璧と言っていいゲームスタッツだった。そんな中で、インタビューで優は「もちろんうれしいんですけど、2戦前にトップを取れていたところから、ドリブンズの（渡辺）太選手に三倍満をアガられてしまって2着。昨日も南場までトップ目だったんですけど、痛恨の放銃があって、トップ取れずでした」と直近を振り返り、その上で「今日はプレッシャーがすごかったのでうれしかったです」と安堵の表情を浮かべた。

チームは最下位に沈む中、直近10戦中5戦も先発を務めている。それについて優は「オーダーを監督が決めてくださるんですけど、監督の期待に応えたいというのをすごく強く思っているんですが昨日は4着…監督、チームメイト、そしてクルーの皆さんの期待に応えられなくて、いろんな人から『メンタル大丈夫か？生きてるか？』とご連絡をいただきました」と語る。それから「ただ麻雀プロなので、一晩寝たら今日に向けてしっかり準備が出来た」と明かした。

これで個人6勝目。最後に優が「チームとしてはまだまだとても苦しい状況には変わりないんですけど」「Piratesがしっかりポイントを稼いでセミファイナルへの通過を争っていきます」と語ると、クルーは「がんばって！！！」「頼もしい」といった声を上げていた。

【第1試合結果】

1着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）6万7100点/＋87.1

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）3万1000点/＋11.0

3着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）4600点/▲35.4

4着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）ー2700点/▲62.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

