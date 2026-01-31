橋本環奈、“父”と肩寄せ合う2ショ公開 得意げな表情に「仲良しショット」「かわいい」
俳優の橋本環奈が31日、主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00）の公式SNSに登場。作中で親子を演じる俳優の吉田鋼太郎との仲良し2ショットが公開された。
【写真】「本当の親子に…」父ちゃんもうれしそう！…得意げな橋本環奈
本作は、バリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末に医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
投稿では「湖音波(橋本環奈)が脳外科医になることを宣言した日。そして努力する姿をずっと見守っていたお父ちゃん(吉田鋼太郎)」と紹介し、得意げな表情を浮かべる橋本の横で、吉田がにらみを利かせている仲睦まじい姿を公開した。
この投稿には「仲良しショット」「かわいい」「本当の親子に見えて来ますね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
