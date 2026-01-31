ホステスプロ・畑岡奈紗は首位と1打差3位後退 岩井明愛と古江彩佳11位、山下美夢有ら19位
＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 2日目◇30日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞米国女子ツアー開幕戦は第2ラウンドが終了した。今大会は過去2年間の優勝者などが出場を許されるエリートフィールドで、日本勢は8人が出場している。
【写真】200勝投手スモルツと談笑する奈紗
大会の冠を務める「ヒルトン・グランドバケーションズ」と2023年からアンバサダー契約を結ぶ畑岡奈紗は、この日を単独首位で迎え、3バーディ・2ボギーの「71」で回り、トータル7アンダー・3位タイに後退した。岩井明愛、古江彩佳がともにトータル4アンダー・11位タイ、岩井千怜、山下美夢有がともにトータル1アンダー・19位タイ、竹田麗央がトータルイーブンパー・25位タイ、西郷真央がトータル1オーバー・27位タイ、笹生優花がトータル13オーバー・38位で第2ラウンドを終えた。リディア・コ（ニュージーランド）、ロティ・ウォード（イングランド）がトータル8アンダーで首位に並んだ。ディフェンディングチャンピオンのキム・アリム（韓国）はトータル6アンダー・5位タイ、昨季年間女王のジーノ・ティティクル（タイ）はトータル5アンダー・8位タイで週末に進んだ。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2200万円）。優勝者には31万5000ドル（約4830万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第2ラウンド リーダーボード
日本勢の獲得賞金がすごい！ 2025年マネーランキング
畑岡奈紗が神パット連発「いいスタートを切れた」
松山英樹は？ 米男子ツアーのリーダーボード
石川遼は？ 米下部ツアー リーダーボード
【写真】200勝投手スモルツと談笑する奈紗
大会の冠を務める「ヒルトン・グランドバケーションズ」と2023年からアンバサダー契約を結ぶ畑岡奈紗は、この日を単独首位で迎え、3バーディ・2ボギーの「71」で回り、トータル7アンダー・3位タイに後退した。岩井明愛、古江彩佳がともにトータル4アンダー・11位タイ、岩井千怜、山下美夢有がともにトータル1アンダー・19位タイ、竹田麗央がトータルイーブンパー・25位タイ、西郷真央がトータル1オーバー・27位タイ、笹生優花がトータル13オーバー・38位で第2ラウンドを終えた。リディア・コ（ニュージーランド）、ロティ・ウォード（イングランド）がトータル8アンダーで首位に並んだ。ディフェンディングチャンピオンのキム・アリム（韓国）はトータル6アンダー・5位タイ、昨季年間女王のジーノ・ティティクル（タイ）はトータル5アンダー・8位タイで週末に進んだ。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2200万円）。優勝者には31万5000ドル（約4830万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第2ラウンド リーダーボード
日本勢の獲得賞金がすごい！ 2025年マネーランキング
畑岡奈紗が神パット連発「いいスタートを切れた」
松山英樹は？ 米男子ツアーのリーダーボード
石川遼は？ 米下部ツアー リーダーボード