映画『恋愛裁判』に主演する齊藤京子さん（28）と、深田晃司監督（46）にインタビュー。“アイドル”に対する日本と海外での反応の違いなどについて伺いました。

映画『恋愛裁判』（全国東宝系にて公開中）は、アイドルグループのセンターを務める主人公が『恋愛禁止ルール』を破ったことで裁判にかけられる物語。アイドルグループ・日向坂46の元メンバーで、今作で映画初主演となった齊藤さんが主人公・山岡真衣を演じています。

■日本と海外での“アイドル”に対する思いの違い

映画はカンヌ国際映画祭や釜山国際映画祭など海外の映画祭でも評価されています。齊藤さんと深田監督は、日本と海外での“アイドル”に対する違いを感じたといいます。

齊藤：（海外の方から）「アイドルってどういうものですか？」から始まって、「アイドルが恋愛をしたら裁判になるってどうなってるんだ！？」とか「ファンがアイドルに恋をするのはなんでですか？」と言われて。それを私たちは当たり前だと思って生きてきたんですけど、それは海外では違和感っていうのを改めて知りましたね。

深田：欧米にとってはアイドル文化は他人ごと、芸能っていう前に問題点が報道などで伝わっている遠い存在。アジアだと日常の中でアイドルカルチャーと共存しながら生きていて、映画が自分事として見てもらえる印象がありました。日本に住んでいると日本のアイドル文化が空気のように当たり前に思うんですけど、一歩引いて見直してみると、当たり前と思っていたのが当たり前じゃないかもしれない瞬間、世界の見方が変わる瞬間があると思うんですよね。その時に否定するのか肯定するのか、その人それぞれの選択なんですけど。

■齊藤京子「深田監督に人生を変えてもらった」

――初主演映画が世界の映画祭で評価されたことはいかがですか？

齊藤：こんな未来があるとは思っていなかったですね。深田監督に出会ったことで、この一年だけで全部忘れない経験をさせていただきましたし、深田監督に人生を変えてもらったと言っても過言ではないので。感謝してもしきれないですし、皆さんのおかげだなと思っています。